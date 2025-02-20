Российские системы залпового огня «Ураган» в Курской области. Фотографии Путин объявил, что ВС РФ в ходе наступления «перешли границу». Украинское командование это отрицает

Российские войска пытаются вернуть под свой контроль территории Курской области, занятые ВСУ. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в ночь на 19 февраля пересекли границу с Украиной в Курской области. Никаких подробностей он приводить не стал, лишь объявив, что «по всей линии соприкосновения наши войска наступают». Однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что попыток прорыва украинской границы российскими войсками со стороны Курской области не зафиксировано. Генштаб ВСУ назвал утверждения Путина вбросом. Российская пропаганда постоянно сообщает об успехах российских войск в Курской области. РИА Новости распространило фото работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» добровольческого отряда «Тигр» из Приморья, сделанные 11 февраля в Курской области.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia