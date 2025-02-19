Путин заявил, что российские войска пересекли украинскую границу со стороны Курской области. В Генштабе ВСУ это отрицают

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в ночь на 19 февраля пересекли границу с Украиной в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал Путин журналистам во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Других подробностей он не привел.

«По всей линии соприкосновения наши войска наступают», — добавил Путин, говоря о ситуации в зоне .

Представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии «РБК-Украина» заявил, что служба не фиксировала попыток прорыва украинской границы российскими войсками.

«У меня нет подтверждения такой информации. По направлениям, где находятся пограничные подразделения, попыток прорыва не фиксировалось», — заявил Демченко.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой назвал информацию, озвученную Путиным, вбросом.

«Это не соответствует действительности. По состоянию на 15 часов 19 февраля в Курской области с начала суток зафиксировано 12 боевых столкновений, из них три еще продолжались (остальные уже отбиты). Одна из отраженных атак, около шести утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины», — сказал он, добавив, что эта попытка «успеха не имела».

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