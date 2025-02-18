В российско-украинской войне по обе линии фронта активно используют разные типы беспилотников. ВС РФ, в частности, применяют дешевые в производстве дроны «Молния», способные нести несколько килограммов взрывчатки («Медуза» показывала последствия ударов по Харькову, нанесенных, как считается, с использованием этих беспилотников). Для разведки используются дроны Supercam S350 группы компаний «Беспилотные системы». Рязанские СМИ в январе писали, что «Беспилотные системы» выкупили местный торговый центр «Солнечный». Предполагается, что в бывшем ТЦ площадью 17 тысяч квадратных метров развернуто производство дронов. Сайт «Беспилотных систем» упоминает лишь о гражданском применении S350, не уточняя, что его используют на войне.

В Supercam S350, по данным украинского Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), используется как минимум 40 компонентов иностранного производства. В феврале «Беспилотные системы» на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби показали другую свою разработку Supercam X4, уже сделав акцент на ее использовании в военных целях. Такие дроны, цитировал ТАСС представителя компании, «могут использоваться для переноса и сброса взрывчатых веществ, главным образом, для поражения живой силы противника в зоне проведения специальной военной операции ( )». «Медуза» публикует снимки, распространенные российским государственным агентством РИА Новости, на которых показаны дроны Supercam S350 на линии фронта в Донецкой области.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Военнослужащий 25-й общевойсковой армии ВС РФ на лиманском направлении с дроном Supercam S350. 2 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Операторы дронов Supercam из 25-общевойсковой армии ВС РФ на лиманском направлении Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Кадры, переданные Supercam, на экране в пункте управления дронами 25-й общевойсковой армии ВС РФ Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia