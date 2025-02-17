«Крупнейшее кидалово в истории» Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал в соцсетях мемкоин $LIBRA. Крипта (ожидаемо) рухнула. Теперь Милея обвиняют в мошенничестве

Хавьер Милей Pilar Olivares / Reuters / Scanpix / LETA

Аргентинские адвокаты Джонатан Балдивьесо и Маркос Селай подали в суд на президента Аргентины Хавьера Милея, обвинив его в мошенничестве из-за того, что он рекламировал в соцсетях $LIBRA, цена которого резко взлетела, а затем обвалилась, сообщает Associated Press 17 февраля. Балдивьесо заявил агентству, что действия президента Аргентины «имели существенное значение» в совершенном преступлении.

После твита президента Аргентины цена мемкоина за полчаса взлетела на 1300% — и стремительно упала

Хавьер Милей 14 февраля опубликовал в соцсети X сообщение, в котором прорекламировал криптовалюту $LIBRA, пишет AFP. Милей заявил, что этот «частный проект» призван «стимулировать рост аргентинской экономики путем финансирования малого бизнеса и предпринимателей Аргентины». «Мир хочет инвестировать в Аргентину. $LIBRA», — говорилось в записи. В твите была ссылка на сайт vivalalibertadproject.com — название отсылает к фразе «Viva la libertad!» («Да здравствует свобода!»), которой Милей заканчивает свои речи и сообщения в соцсетях. Через несколько часов Милей удалил твит, заявив: «Я не знал подробностей проекта, а узнав, решил не продолжать его продвижение». Президент Аргентины отметил, что «явно не связан» с частной компанией, запустившей криптовалюту.

Токен $LIBRA запустили на Solana, блокчейне с высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями, что сделало его популярным среди трейдеров мемкоинов. Во время запуска стоимость криптовалюты значительно выросла — за полчаса сразу на 1300%, пишет аргентинское издание La Nacion. На пике капитализация монеты составила 4,6 миллиарда долларов, но затем цена резко снизилась, как это часто бывает с мемкоинами. Инвесторы понесли миллионные убытки. «В течение нескольких минут после запуска несколько крупных держателей начали ликвидировать $LIBRA на миллионы долларов США», — заявил автор The Kobeissi Letter, рассылки, анализирующей глобальные рынки капитала. Капитализация монеты на момент публикации заметки составляла менее 95 миллионов долларов.

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Запуск криптовалюты назвали «глобальной аферой». В офисе президента Аргентины начали расследование

Аргентинские экономисты и специалисты по криптовалютам назвали запуск $LIBRA мошеннической схемой Rug Pull (можно перевести как «кинуть») — это когда разработчики запускают токен, привлекают инвесторов, а затем отказываются от проекта и быстро обналичивают вырученные деньги. Эксперт по цифровой безопасности Хавьер Смальдоне, известный разоблачением финансовых пирамид, назвал запуск $LIBRA «глобальной аферой». «Выяснилось, что полученная выгода составляет около 107 миллионов долларов. Возможно, больше», — сказал он AFP.

Администрация президента Аргентины заявила 15 февраля, что Хавьер Милей не участвовал в разработке криптовалюты, а твит удалил, чтобы избежать спекуляций и ограничить дальнейшее продвижение проекта. «Президент поделился в своих личных аккаунтах сообщением о запуске проекта KIP Protocol, как он это делает каждый день, [продвигая] многих предпринимателей, которые хотят запустить проекты в Аргентине, чтобы создать рабочие места и привлечь инвестиции», — заявили в офисе президента.

В администрации президента подчеркнули, что Милей решил немедленно привлечь управление по борьбе с коррупцией, «чтобы определить, имело ли место неправомерное поведение со стороны кого-либо из членов правительства страны, включая самого президента». Он также распорядился создать в офисе президента следственную группу, чтобы провести «срочное расследование» запуска криптовалюты $LIBRA и определить всех, кто в этом участвовал. «Всю информацию, собранную в ходе расследования, передадут в судебные органы, чтобы определить, совершили ли какие-либо преступления компании или частные лица, связанные с проектом KIP Protocol», — отметили в администрации. При этом в офисе Милея признали, что недавно президент и члены его команды встречались с представителями KIP Protocol в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

Один из авторов криптовалютного проекта утверждает, что Милей на этом ничего не заработал

После краха криптовалюты американский бизнесмен, глава Kelsier Ventures Хейден Марк Дэвис, отвечавший за запуск мемкоина, заявил, что он — советник Милея и «работает с ним и его командой над гораздо более крупными токенизациями и действительно крутыми вещами в Аргентине». Дэвис обвинил в падении стоимости монеты Хавьера Милея. «Несмотря на ранее взятые на себя обязательства, Милей и его команда неожиданно изменили свою позицию, отказавшись от поддержки и удалив все предыдущие сообщения в социальных сетях», — сказал Дэвис.

В офисе президента заявили, что Дэвис «не имел и не имеет никаких связей с аргентинским правительством». При этом, как сообщает Bloomberg, Милей встречался с Дэвисом в январе, поскольку глава Kelsier Ventures должен был участвовать в создании цифровой инфраструктуры для $LIBRA. Как пишет агентство, Милей узнал о проекте несколько месяцев назад, когда трейдер, с которым он общался еще до своего президентства, познакомил его с главой KIP Protocol Джулианом Пехом. Но уже 15 февраля Милей отрицал, что знал что-либо о проекте.

Среди тех, кто понес убытки из-за запуска криптовалюты Libra, как пишет Bloomberg, оказался инвестор, основатель спортивной компании Barstool Sports Дэйв Портной. Он назвал произошедшее «крупнейшим кидаловом в истории», хотя и отметил, что смог сохранить часть вложенных средств. Портной рассказал, что Дэвис предложил ему участвовать в запуске проекта, а также предлагал ему взять интервью у Милея. По выражению Bloomberg, «все пошло наперекосяк» после того, как, по словам Портного, Дэвис незадолго до запуска подарил ему шесть миллионов монет $LIBRA, но попросил не рассказывать о подарке подписчикам в соцсетях. В итоге Портной вернул подаренные монеты, а после твита Милея вложился в проект. «Я покупал, как любой дурак. Я не покупал ничего сам, пока Милей не написал в твиттере», — заявил Портной.

Хейден Марк Дэвис отрицает, что запуск $LIBRA — это мошенническая схема Rug Pull, пишет La Nacion. «Я не хочу быть врагом номер один. Я не наживаюсь на этом. Моя жизнь находится под угрозой», — сказал он в интервью журналисту и ютьюберу Стивену Финдейзену, известному как Coffeezilla. Дэвис заявил, что «Милей не заработал на этом никаких денег». Он утверждает, что президент Аргентины даст телеинтервью, в котором поддержит $LIBRA, после чего котировки, возможно, пойдут вверх. Дэвис отметил, что в «подушке безопасности» у него есть 100 миллионов долларов США для вливания ликвидности, но деньги «ждут своего часа».

Дэвис добавил, что в запуске $LIBRA участвовал трейдер Маурисио Новелли, который знаком с Милеем как минимум с 2021 года. В KIP Protocol отрицают, что Новелли участвовал в проекте. По словам Дэвиса, также среди участников проекта — предприниматель Мануэль Терронес Годой, которого, как отмечает La Nacion, ранее обвиняли в мошенничестве с цифровыми инвестициями.

Оппоненты Милея требуют импичмента. Но, возможно, президенту ничего не грозит

Кризисом воспользовались политические оппоненты Хавьера Милея. Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер, которая ранее получила шесть лет тюрьмы по делу о коррупции, назвала Милея «криптомошенником». Лидер партии «Гражданская коалиция» Максимилиано Ферраро призвал парламент провести свое расследование и определить ответственных. Некоторые политики пригрозили Милею импичментом, но, как пишет Bloomberg, парламент вряд ли проголосует за такое решение.

Как указывает Bloomberg, Милей может избежать серьезных политических последствий из-за разразившегося криптовалютного скандала, поскольку в Аргентине снижается инфляция, зарплаты растут, а экономика развивается. По опросам, рейтинг одобрения президента уже несколько месяцев держится на уровне 47%, тогда как остальные политические силы Аргентины менее популярны, чем он.

О первом годе Милея у власти

Год назад Аргентину возглавил Хавьер Милей — тот самый либертарианец с бензопилой. С ее помощью он обещал вывести страну из кризиса Вот что из этого получилось (спойлер: кое-что получилось)

О первом годе Милея у власти

Год назад Аргентину возглавил Хавьер Милей — тот самый либертарианец с бензопилой. С ее помощью он обещал вывести страну из кризиса Вот что из этого получилось (спойлер: кое-что получилось)