Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Ее не смогут посадить, пока не лишат должности

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Суд в Буэнос-Айресе признал вице-президента Аргентины, бывшего президента страны Кристину Фернандес де Киршнер виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести годам лишения свободы, сообщает агентство Reuters. Ей также пожизненно запретили занимать государственные должности.

Как отметили адвокаты, в силу своей должности она не будет заключена под стражу до тех пор, пока не перестанет быть вице-президентом Аргентины. Как ожидается, Кристина де Киршнер обжалует приговор (так же поступит прокуратура). По оценке адвокатов, судебный процесс может затянуться на годы — и будет продолжаться не менее трех лет.

Вице-президента Аргентины обвиняли в мошенничестве и преступном сговоре при организации дорожных работ в провинции Санта-Крус. По итогу суд снял обвинения в сговоре.

По версии обвинения, правительство Аргентины под давлением Кристины Киршнер заключило контракты с компаниями бизнесмена Ласаро Баеса, который передавал деньги Киршнер и ее покойному мужу, Нестору Киршнеру, тоже бывшему президенту Аргентины. Баеса приговорили к шести годам лишения свободы.

Кристина Фернандес де Киршнер, комментируя приговор, заявила о «судебной мафии». Она пообещала, что в 2023 году, когда в стране пройдут выборы, она не станет ни на что претендовать. По ее словам, она уйдет в отставку, когда в декабре 2023 года закончится срок полномочий нынешнего правительства.

69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины два срока подряд, в 2007-2015 годы. Ее муж, Нестор Киршнер, руководил страной в 2003-2007 годах.