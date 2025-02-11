Неделю назад в Швеции убили 10 человек. Их застрелили в школе, где учатся взрослые Это самое массовое убийство в истории страны. Мотивы преступника неизвестны до сих пор

Мемориал в память о погибших в Эребру, 5 февраля 2025 года Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

11 февраля в Швеции, в полдень по местному времени, прошла общенациональная минута молчания в память о жертвах массового убийства в городе Эребру. Стрельба произошла неделю назад, 4 февраля, в центре образования для взрослых. Такие учреждения в Швеции предназначены для людей, которые не окончили школу. При образовательном центре в Эребру также действовали курсы профессиональной переподготовки и шведского языка.

При нападении погибли 10 человек, еще шесть получили ранения. Погибшие — семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет. Большинство погибших были иммигрантами, в частности, из Боснии, Сирии и Курдистана. Один из них — 28-летний Салим Искеф, сириец-христианин, бежавший от «Исламского государства» — перед смертью успел позвонить своей невесте. Он рассказал, что ранен и попросил ее позаботиться о себе и о его матери. «Он сказал, что любит меня, и это последнее, что я услышала», — вспоминает невеста погибшего Карин Элия. Они с Искефом планировали через полгода пожениться.

В полиции заявили, что учитывают этническую принадлежность жертв при оценке возможных мотивов преступления. Они неизвестны до сих пор. Убийца — 35-летний Рикард Андерссон — покончил с собой. Его тело полицейские обнаружили на месте стрельбы. У него была лицензия как минимум на четыре единицы оружия, три из них нашли рядом с ним. Также возле тела Андерссона лежали 10 пустых магазинов для патронов и неиспользованные боеприпасы.

Андерссон раньше не попадал в поле зрения полиции. Он не работал как минимум последние 10 лет. Окружающие описывают его как замкнутого человека. У него не было аккаунтов в социальных сетях. Соседи не были с ним знакомы. Свидетельств того, что он был членом банды или последователем какой-либо идеологии, у полиции нет. При этом у Андерссона была связь с образовательным центром Эребру — он когда-то посещал там курсы по математике; последний из них проходил в 2021 году, Андерссон его бросил.

Также остается открытым вопрос о действиях полиции на месте преступления. Первые полицейские прибыли на место уже через 5 минут после сообщения о стрельбе. Они рассказали, что увидели мужчину с предметом, похожим на винтовку; он начал в них стрелять и бросил в их сторону дымовую шашку. Полицейские не стали открывать ответный огонь, они укрылись до прибытия спецназа. Через час Андерссон был найден мертвым. Сейчас выясняется, по какой причине полицейские не оказали сопротивления.

Убийство, произошедшее в Эребру, стало самым массовым по количеству жертв в истории Швеции. Король и королева страны возложили цветы на месте убийства, а премьер-министр Ульф Кристерссон призвал шведов сплотиться: «Ненависть можно победить не еще большей ненавистью, а объединением вокруг всего, что мы любим и хотим защитить в нашей стране».

Власти Швеции заявили о планах ужесточить проверки людей, желающих получить лицензию на оружие, и запретить винтовку типа AR-15, которой пользовались многие стрелки в школах США (из какого оружия стрелял Андрессон в Эребру, официально неизвестно; по неофициальным данным, это были винтовки другого типа).

Как отмечает CNN, по состоянию на 2017 год в Швеции было зарегистрировано больше 2 миллионов единиц оружия, в основном для охоты. Это довольно высокий показатель по европейским меркам.