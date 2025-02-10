В Украине продолжаются взрывы у ТЦК (это аналог военкоматов). В их организации обвиняют российские спецслужбы Журналисты выяснили, что для вербовки исполнителей создана сеть телеграм-каналов

Очередь в ТЦК в Одессе, июнь 2024 года Paula Bronstein / Getty Images

В Украине с начала февраля 2025 года произошли три взрыва рядом с ТЦК (территориальными центрами комплектования, аналог военкоматов): в Павлограде Днепропетровской области, в Ровно и в Каменце-Подольском. По словам представителей полиции и Службы безопасности Украины, с начала 2024 года установлены 497 человек, причастных к подготовке таких взрывов, поджогам машин и покушениям на сотрудников ТЦК и полицейских. Всех их завербовали российские спецслужбы, утверждают украинские силовики.

Корреспонденты издания Texty вступили в контакт с одним таким вербовщиком. Адрес неизвестного телеграм-канала журналисты обнаружили на стене подземного перехода в Киеве. Канал рассказывал о принудительной мобилизации в Украине, а также о «сопротивлении»: расклейке листовок против мобилизации, взрыве в ТЦК в Ровно, убийстве военного в Полтавской области.

Затем в канале появился пост, в котором прямо указывались суммы вознаграждения за передачу личных данных сотрудников ТЦК, за поджог машин и здания ТЦК, а также за убийство военного.

Администратор канала в переписке с журналистами особенно тщательно расспрашивал их о том, умеют ли они управлять дронами, имеют ли доступ к ним или их деталям. Затем предложил начать с «простейших проектов» — размещения граффити с рекламой канала. За каждую надпись предлагалась награда в 250 гривен. Фотографии для отчета надо было делать через специальное приложение, которое автоматически геолоцирует снимки.

Texty.org.ua

Журналисты выявили целую сеть аналогичных телеграм-каналов: центральный примерно с пятью тысячами подписчиков и региональные (почти во всех областных центрах Украины) с несколькими сотнями подписчиков каждый.

Администратор одного из них подчеркивал, что он сам из Украины, а Россия не имеет к его каналу никакого отношения. «Я это делаю для собственных детей, чтоб они жили в нормальной стране», — написал он. Этим идеологическая составляющая исчерпывалась. Главной мотивацией были деньги. При этом администратор не возражал против того, чтобы нанесением граффити и расклейкой листовок занимались несовершеннолетние.