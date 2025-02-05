В Украине произошел третий с начала февраля взрыв у ТЦК. В двух предыдущих СБУ обвиняла Россию

В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в полиции Украины.

Взрыв произошел около 13:00 по местному времени.

«Суспiльне» со ссылкой на местную полицию пишет, что, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали. По информации издания, погиб человек, устроивший взрыв.

«Страна» со ссылкой на украинские паблики сообщает, что мужчина, который устроил взрыв около ТЦК, подошел к контрольно-пропускному пункту роты охраны и сказал, что хочет передать вещи военнообязанному. Во время передачи сумки произошел взрыв.

Это уже третий взрыв у ТЦК в Украине с начала февраля.

5 февраля Служба безопасности Украины отчиталась о задержании «агентов России», которых подозревают в том, что они устроили взрыв возле ТЦК в Павлограде 2 февраля, в результате чего ранения получил украинский военный. Задержаны были три человека в возрасте 21 и 22 лет. СБУ утверждает, что по инструкции от куратора один из подозреваемых — житель Павлограда — самостоятельно сделал взрывное устройство и спрятал его в тайнике около собственного дома. Двое других подозреваемых — жители Донецкой области. Они приехали в Павлоград, где получили координаты тайника и заложили бомбу рядом со зданием ТЦК. Взрывчатка была активирована через вызов на мобильный телефон, добавили в СБУ.

СБУ также заявила, что взрыв в ТЦК в Ровно, произошедший 1 февраля, организовали россияне. По версии спецслужбы, мужчину в ТЦК «намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания». В результате мужчина погиб, еще восемь военнослужащих получили ранения.

По данным СБУ, завербованным оказался 21-летний безработный из Житомирсской области. В спецслужбе заявляют, что Россия якобы заблаговременно подготовила убийство «своего агента как лишнего» свидетеля.