Валентина Федорова Yakutia Info / Youtube

Сотрудницу Республиканской школы-интерната для неслышащих детей Валентину Федорову, два года назад рассказавшую об издевательствах над детьми в этом интернате, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом пишет «7×7».

Федорову признали виновной по статьям об истязании несовершеннолетних (статья 117 УК РФ) и даче заведомо ложных показаний (статья 307 УК РФ). Суд на два с половиной года запретил ей работать с детьми, а также взыскал с нее 600 тысяч рублей по искам семей детей, которых она якобы избивала. Прокуратура просила для Федоровой восемь лет колонии.

Летом 2023 года Федорова и еще одна сотрудница интерната Мария Анисимова публично заявили, что в интернате избивают и унижают детей. Они передали в СМИ видеозапись, где воспитанники спецшколы рассказывают о жестоком обращении с ними со стороны преподавателя Любови Прокопьевой. Анисимова связывала происходящее с давлением на педагогов со стороны руководства — по ее словам, от них требовали демонстрировать высокие показатели успеваемости.

Прокуратура начала в учреждении проверку, а директор школы Оксана Винокурова (ранее она занимала должность главы исполкома «Единой России» в Якутии) уволила Прокопьеву. Положение дел в интернате обсуждалось на заседаниях регионального парламента.

По утверждению Федоровой, после огласки руководство начало оказывать давление на воспитанников школы и их родителей. В декабре 2023 года Якутские СМИ получили письма от имени подростка, который жаловался на нарушения в видео, с просьбой забрать все жалобы и заявления, потому что это «обман» и «ошибка».

В январе 2024 года на Федорову завели уголовное дело, ее уволили из интерната. Поводом для дела стали заявления воспитанников о том, что Федорова била их — при этом, по ее собственным словам, в некоторые из фигурирующих в деле дат она была в отпуске. Три месяца спустя Федорова смогла восстановиться на работе через суд, однако ее все равно отстранили на время рассмотрения уголовного дела. Анисимова тоже лишилась работы, но ей суд в восстановлении отказал.

В последнем слове Федорова отказалась признать себя виновной и заявила, что уголовное дело против нее было сфабриковано, чтобы защитить репутацию бывшей директора Оксаны Винокуровой. Винокурову уволили из интерната вскоре после скандала (сама она утверждала, что ушла по собственному желанию). По словам Федоровой, причиной увольнения Винокуровой стали «многочисленные нарушения, в том числе некачественное питание детей».

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