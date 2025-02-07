«Там просто ад» В Донбассе продолжается битва за Покровск. На линии фронта ведут огонь российские ЗРК «Тор». Фотографии

Российские войска продолжают наступление на Покровск в Донецкой области. Захват этого города, как отмечает «Медуза» в свежей сводке о боях (ее можно посмотреть здесь), откроет войскам РФ путь на Днепр и в северные районы Донецкой области. Защищающие Покровск украинские военные, пишет WSJ, столкнулись с нехваткой пехоты, который частично пытаются компенсировать беспилотниками. Однако для того, чтобы полностью остановить наступление российских войск, заявили изданию украинские военные, нужно в 10 раз больше войск. «У нас просто недостаточно людей, чтобы защитить Покровск», — сказал собеседник издания. Волонтеры, помогающие вывозить из зоны боев мирных жителей, в репортаже «Би-би-си» описывали обстановку в районе Покровска словами: «Там просто ад». «Медуза» публикует снимки, сделанные с российской стороны фронта на покровском направлении. На фотографиях показана работа зенитно-ракетных комплексов «Тор».

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

ЗРК «Тор» под Покровском. 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военные РФ, сопровождающие ЗРК «Тор». 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российский военный из боевого расчета ЗРК «Тор». 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Запуск ракеты ЗРК «Тор» в сторону украинских позиций под Покровском. 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Пульт управления пуском ракет ЗРК «Тор». 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Пуск ракеты ЗРК «Тор». 1 февраля 2025 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia