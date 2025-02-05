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Российские войска наступают на Покровск. Захват этого города откроет армии РФ путь к северу Донбасса  Показываем, что сейчас происходит на фронте, — в динамике

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Масштабная битва между ВСУ и армией РФ на юге Донбасса близка к завершению, но в центральной части региона началась новая. Судя по всему, в планах российских войск на 2025 год — пробиться к Краматорску и Славянску с юга и севера. Но для этого понадобится стянуть большие резервы, а значительная их часть сейчас занята на курском направлении. В динамике показываем, что сейчас происходит на главных участках фронта: у Великой Новоселки, Купянска и Курахово, в Курской области, а также в районе Покровска, на который сейчас наступает российская армия. Захват города откроет войскам РФ путь на Днепр и в северные районы Донецкой области. Это видеоверсия нашей еженедельной военной сводки — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно читать, слушать (в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть.
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