Весной 2025 года в России сгорят старые брони от мобилизации (напомним, она все еще не закончилась). Получить их по новым правилам будет намного сложнее Работников крупных государственных и частных компаний уже перестали бронировать, пишет Faridaily

Призывники на сборном пункте в Ростове-на-Дону. 20 октября 2024 года Сергей Пивоваров / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Весной в России изменятся правила, по которым работодатели могут получить для сотрудников брони от мобилизации. Ранее выданные брони перестанут действовать после 21 марта 2025 года, пишет Faridaily. При этом сотрудников крупных государственных и частных компаний уже перестали бронировать от мобилизации, рассказали источники издания.

Так, в МТС и «Сбере» уже несколько месяцев набирают новых работников без гарантий бронирования. В «Ростехе» бронь останется у сотрудников, «задействованных в заданиях, связанных с военными целями», сообщил источник в госкорпорации. В «Роснефти» по данным Faridaily, выдача брони каждому сотруднику «теперь обсуждается индивидуально». Количество броней, которые должны остаться после весны, собеседники издания оценили как «примерно 70-80% от действующих сейчас».

Об изменении правил бронирования еще в ноябре 2024 года сообщало «Эхо». Издание отмечало, что на российских предприятиях начали уточнять правила бронирования сотрудников от мобилизации в связи с постановлениями межведомственной комиссии и правительства России. Последний документ (постановление правительства № 766с от 05.06.2024), как сообщалось, не был опубликован в открытом доступе. Источники «Эха» говорили, что в постановлении сокращен перечень организаций, которые могут забронировать сотрудников. Позже эту информацию подтвердили в министерстве цифрового развития и Госдуме.

В России все еще продолжается мобилизация. И вот почему

Так завершена мобилизация в России или все-таки нет? Разбираемся в заявлениях Путина, Пескова и Минобороны 7 карточек

Издание Faridaily изучило это постановление, а также приложение к нему с новыми правилами бронирования граждан в период мобилизации и в военное время. Документ имеет гриф «для служебного пользования», он не был опубликован, но журналисты нашли упоминания о нем на некоторых муниципальных сайтах. Это означает, пишет Faridaily, что до органов власти и работодателей новое постановление доводили не публично.

После начала мобилизации в сентябре 2022 года процедура бронирования регулировалась постановлением правительства от 2010 года. Согласно этому документу, на бронь сотрудников могли рассчитывать органы государственной и муниципальной власти, а также любые учреждения, если они соответствовали хотя бы одному из трех критериев:

имели мобилизационное задание;

«выполняли комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время»;

готовили граждан по военно-учетным специальностям.

Выдавать брони могли и межведомственная комиссия на федеральном уровне, и специальные комиссии в субъектах и муниципалитетах, и военкоматы, и мобилизационные подразделения, и работники в органах власти и учреждениях. Постановление 2010 года также официально не публиковалось. Сейчас оно утратило силу, его текст доступен в некоторых базах нормативных документов.

Главное отличие нового документа от старого — изменение критериев отбора организаций, которые получат право на бронь сотрудников. Так, в новом постановлении говорится, что возможность бронирования потеряют организации, выполняющие «комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время». Именно этот критерий позволил многим крупным компаниям в 2022-2023 годах на законных основаниях защитить своих сотрудников от призыва, объяснил юрист Артем Клыга.

Сколько всего организаций получили брони для сотрудников в 2022-2024 годах, неизвестно. Бывший топ-менеджер одного из крупнейших маркетплейсов рассказал Faridaily, что им удалось забронировать всех сотрудников центрального офиса. «Использовали все возможные законные пути, подключили административный ресурс. Когда началась мобилизация, работа, чтобы получить брони для всех сотрудников, стала на время основной для топ-менеджмента», — вспомнил собеседник издания.

По новым правилам рассчитывать на бронь от мобилизации могут только сотрудники органов государственной и муниципальной власти, «Росатома», «Роскосмоса» и Центробанка, а также организаций, которые соответствуют хотя бы одному из критериев:

имеют мобилизационные задания или заказы;

выполняют гособоронзаказ (в отраслях, связанных с созданием и ремонтом спецтехники, строительством для нужд обороны и безопасности и т. д.);

находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где есть военная служба.

Для каждого типа организаций в документе подробно прописаны лимиты по броням. Так, организации, который получат мобилизационное задание от правительства, смогут забронировать до 95% персонала, от ЦБ, «Росатома» и «Роскосмоса» — до 85%, от муниципалитетов — до 75%.

Как изменились правила набора в армию после реформы 2023 года

Год назад Путин объявил мобилизацию. Вскоре власти начали военную реформу и поменяли условия набора в армию для множества россиян и россиянок Посмотрите, что изменилось лично для вас и ваших близких

Как изменились правила набора в армию после реформы 2023 года

Год назад Путин объявил мобилизацию. Вскоре власти начали военную реформу и поменяли условия набора в армию для множества россиян и россиянок Посмотрите, что изменилось лично для вас и ваших близких

В правилах обозначили и основания для лишения брони. В предыдущей версии их не было, и потерять освобождение от мобилизации можно было только при увольнении. Теперь бронь аннулируется, если военно-учетная специальность сотрудника попадет в непубличный перечень специальностей, по которым бронирование запрещено. Такой список Минобороны и межведомственная комиссия будут обновлять ежегодно и рассылать по органам власти и организациям.

Кроме того, сотрудник может потерять бронь, если работодатель лишится статуса, позволяющего освобождать работников от призыва. Например, компания перестанет исполнять гособоронзаказ или мобилизационное задание.

Постановление с новыми правилами вступило в силу с момента подписания в июне 2024 года. В нем говорится, что оно не распространяется на уже выданные брони, а они, по решению межведомственной комиссии, прекратят действовать 21 марта 2025 года.

Как отмечает Faridaily, после начала мобилизации предоставление брони было конкурентным преимуществом многих работодателей.

Почти все мужчины среди сотрудников российских компаний, опрошенных изданием, не считают, что их могут мобилизовать. При этом они заявили, что испытывают «ощутимую тревогу» из-за изменения правил бронирования. «Проблема не стоит остро, все успокоились по сравнению с 2022 годом. Ну и есть понимание, что если начнется большая война, то на работе, скорее всего, никак не помогут», — рассказал сотрудник одной из крупных IT-компаний.