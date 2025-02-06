В 2019 году американец по имени Уильям Вудс пришел в банк в Лос-Анджелесе и заявил, что кто-то брал кредиты на его имя и накопил большой долг. Вудс хотел узнать номера своих счетов и закрыть их. Сотрудник банка попросил его удостоверение личности и . Все личные данные сошлись. Но когда он стал задавать Вудсу проверочные вопросы, тот не смог на них ответить.

Сотрудник банка позвонил по номеру, привязанному к счетам. Голос в трубке ответил, что это он мистер Вудс и что ни у кого в Калифорнии не может быть доступа к его счетам. Голос в трубке правильно ответил на контрольные вопросы. Сотрудник банка вызвал полицейских. Те поговорили по телефону с человеком, называвшим себя владельцем счетов, и попросили его отправить по факсу копии его документов. Он все прислал. В итоге Вудса задержали по подозрению в краже личных данных и попытке получить доступ к чужим считам.

Окружной прокурор предъявил Вудсу обвинение, назвав его . В суде Вудс настаивал, что он не Киранс, а еще иногда говорил бессмыслицу. Судья постановил отправить его в психиатрическую больницу. Это было в феврале 2020 года, но из-за нехватки мест и пандемии коронавируса Вудс был госпитализирован восемь месяцев спустя. В марте 2021 года его приговорили к двум годам тюрьмы, но зачли уже отбытый срок — 428 дней ареста в тюрьме и 147 дней в психиатрической больнице — и отпустили.

Ему запретили использовать имя Уильям Вудс. Он признал вину и согласился со всеми условиями, чтобы поскорее выйти на свободу. При этом даже при вынесении приговора он продолжил говорить, что его фамилия Вудс. Когда секретарь обратил на это внимание судьи, ответ был таким: «Потому что он сумасшедший» (эти слова остались в стенограмме судебного заседания).

Бывший коллега Вудса использовал его личность 36 лет

Эта афера началась в 1988 году в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Уильям Вудс работал в киоске по продаже хот-догов, и у него появился новый коллега — Мэтью Кейранс. Они особенно не общались, пока однажды Вудс не обнаружил, что у него пропал кошелек. Он заподозрил, что его взял Кейранс. Когда тот вернул кошелек, Вудс проверил документы, и они были . Он быстро забыл про этот случай.

Кейранс после 1988 года больше не использовал свое настоящее имя, дату рождения и номер социального страхования. В 1990 году он получил удостоверение личности на имя Уильяма Вудса. В 1994 году женился как Вудс и дал эту фамилию своему сыну. Он платил налоги как Вудс, покупал страховки как Вудс, оформлял водительские права как Вудс и брал кредиты (на 200 тысяч долларов) как Вудс. Он жил в штате Висконсин и удаленно работал системным администратором в клинике Университета Айовы, тоже как Вудс.

Кейранс выглядел респектабельным представителем среднего класса, в то время как Вудс перебивался случайными заработками, время от времени жил на улице и говорил вещи, казавшиеся странными, — например, что он пытался предупредить ФБР о терактах 11 сентября 2001 года. Очевидно, у полицейских, судей и банковских клерков Кейранс вызывал больше доверия. Тем более что у него на руках были все нужные документы.

Вудсу удалось вернуть свою личность благодаря тесту ДНК

Кейранс старался поддерживать свою легенду. В 2012 году он даже нашел родственников Вудса на и использовал информацию о них, чтобы получить свидетельство о рождении на его имя. Оно помогло ему убедить полицию Лос-Анджелеса, что он и есть настоящий Вудс. Ему поверила и полиция Висконсина, к которой Вудс обратился в августе 2021 года, через несколько месяцев после освобождения в Калифорнии.

Но в 2023 году Вудсу повезло. Он познакомился с детективом Иэном Мэллори из полицейского управления Университета Айовы, где работал Кейранс. Мэллори заказал тест ДНК, используя генетический материал Вудса и его отца, личность которого вопросов не вызывала. Тест доказал их родство. После этого Мэллори вызвал на допрос Кейранса. Тот называл Вудса «сумасшедшим», но неправильно ответил на вопрос об имени своего отца. Тогда детектив показал ему результаты теста ДНК, и Кейранс признался.

Кейранс получил 12 лет тюрьмы

Эрик Килмер из Альбукерке, у которого Вудс продавал хот-доги в 1980-х, описал его как «самого простодушного парня, которого вы можете встретить». Кейранс, согласно заключению суда, обманул Вудса, чтобы избежать ответственности за подростковые правонарушения: он сбежал из дома, угнал машину и не появился в суде после задержания. Но все последующие годы он был законопослушным и надежным человеком, уверяла его жена, прося судью не назначать ее мужу слишком суровый приговор.

Свою вину Кейранс признал еще в прошлом году. Его поступок наделал немало шума, поэтому 56-летнего Вудса завалили письмами журналисты и киносценаристы. Тем не менее его жизнь не слишком изменилась. Какое-то время он прибирался в парихмахерской в Альбукерке и жил прямо там же, но потом нашел квартиру и работу, которая ему по душе. Сейчас он общается с юристами, надеясь засудить власти Калифорнии за ошибочный приговор. А на прошлой неделе Вудс ездил в Айову на вынесение приговора 58-летнему Кейрансу. Его бывший коллега по киоску с хот-догами получил 12 лет тюрьмы.