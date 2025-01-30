Российская пропаганда распространила фото с мест боев в Курской области. На снимках разбитая украинская техника и погибшие бойцы

Российское информагентство РИА Новости распространило фотографии последствий боев в Курской области. На снимках, как утверждается, показаны военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) «Каштана» спецназа «Ахмат» на хуторе Бердин в Большесолдатском районе. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов после начала операции ВСУ в Курской области неоднократно публично заявлял, что войска РФ контролируют ситуацию. При этом украинские военные спустя полгода после начала операции по-прежнему удерживают часть Курской области, а вооруженным силам РФ пока не удается их вытеснить, в частности, занять Малую Локню — ключевой пункт обороны ВСУ к северу от Суджи. «Медуза» в сводке от 12 января писала о локальной контратаке ВСУ в направлении хутора Бердин, в ходе которой украинские военные продвинулись на несколько километров, понесли потери и отступили. Серия фотографий, которые публикует «Медуза», — редкий пример съемки мест боев в Курской области с российской стороны.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Российские военные возле подбитого украинского бронеавтомобиля «Казак». 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Тела погибших украинских военнослужащих. 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Боец БТГР «Каштана». 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Сгоревшие «Жигули» и разрушенный дом в Бердине. 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российский военный у тел погибших бойцов ВСУ. 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российские военнослужащие в Бердине. 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Бердин, Большесолдатский район Курской области. 28 января 2025 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia