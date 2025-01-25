Российские войска окружают Покровск. ВСУ продолжают оборону. Из города и ближайших сел эвакуируют мирных жителей Фотографии
Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Покровск Донецкой области, окружая стратегический центр украинских сил, и постоянно обстреливают позиции ВСУ. Прорыв российских войск к Покровску стал одним из ключевых событий на фронте в 2024 году. В последней военной сводке «Медузы» от 22 января говорилось, что российские военные вышли к западным промышленным окраинам Покровска, а к востоку от города в районе Воздвиженки достигли трассы Е50 Днепр — Донецк. Если российские войска смогут перерезать трассу на западе от Покровска, то между ВС РФ и армией Украины начнется сражение за покровскую агломерацию. Из Покровска несколько месяцев идет обязательная эвакуация, но по состоянию на начало января в городе оставались около семи тысяч мирных жителей.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.