Российские войска окружают Покровск. ВСУ продолжают оборону. Из города и ближайших сел эвакуируют мирных жителей Фотографии

Вооруженные силы РФ продолжают наступать на Покровск Донецкой области, окружая стратегический центр украинских сил, и постоянно обстреливают позиции ВСУ. Прорыв российских войск к Покровску стал одним из ключевых событий на фронте в 2024 году. В последней военной сводке «Медузы» от 22 января говорилось, что российские военные вышли к западным промышленным окраинам Покровска, а к востоку от города в районе Воздвиженки достигли трассы Е50 Днепр — Донецк. Если российские войска смогут перерезать трассу на западе от Покровска, то между ВС РФ и армией Украины начнется сражение за покровскую агломерацию. Из Покровска несколько месяцев идет обязательная эвакуация, но по состоянию на начало января в городе оставались около семи тысяч мирных жителей.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Покровск после российского обстрела, 21 января 2025 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Жилой дом в Покровске, поврежденный в результате российского обстрела, 21 января 2025 года Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

В селе Николаевка (в 15 километрах к юго-востоку от Покровска) сотрудники благотворительного фонда «Ангелы спасения» передают местным жителям гуманитарную помощь, 22 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Село Гришино находится на северо-западной окраине Покровска. На снимке Иван Субботин — известный в Покровском районе спасатель, волонтер и организатор группы «Поиск Донбасс» — помогает эвакуироваться местной жительнице, 23 января 2025 года Scott Peterson / Getty Images

Общевойсковой автомобиль Humvee на окраине Покровска, 19 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Солдаты 111-й бригады ВСУ стреляют из системы залпового огня «Град», установленной на автомобиле Humvee, в направлении Торецка, 23 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Сержант украинской армии Назар Галадза в районе Покровска, 20 января 2025 года Scott Peterson / Getty Images

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