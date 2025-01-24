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ВС РФ неоднократно теряли огромное количество техники, пытаясь форсировать реки в Украине. Пропаганда показала, как российские военные учатся наводить понтонные переправы Фотографии
Источник: Meduza
Российские и украинские войска, как пишет «Медуза» в свежей сводке о ходе боев, начали масштабное сражение за центральную часть Донбасса. Боевые действия продолжаются и в Луганской области. Российское госагентство ТАСС опубликовало фотографии «тренировки по наведению мостовых переходов через водные преграды», которую в Луганской области провело инженерное подразделение группировки войск «Запад». Наведение понтонных переправ в этой войне имеет большое значение, отмечает отдел «Разбор». Так, в 2022 году ВС РФ потеряли огромное количество техники под Белогоровкой, пытаясь наводить понтоны, потом, хоть и в меньшем масштабе, это повторялось на других участках фронта.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.