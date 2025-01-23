Город Изюм в начале войны полгода находился под российской оккупацией. Тела более 20 человек, погибших в этот период, до сих пор не опознаны Фотографии

Изюм в Харьковской области был захвачен российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Через полгода ВСУ удалось освободить город. После освобождения в лесополосе вблизи кладбища на улице Шекспира были обнаружены захоронения более 450 человек, погибших во время оккупации. До сих пор, сообщили в январе 2025 года местные власти, неопознанными остаются более 20 тел, найденных в массовом захоронении. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в январе в Изюме, который от линии фронта отделяет около 50 километров.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

11 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Мост в Изюме, разрушенный во время боев за город, и новая переправа, построенная после освобождения города. 21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Кофейня Makers в Изюме. Ее открыли весной 2024 года. Вещи для интерьера кафе пожертвовали жители Харькова, писала «Украинская правда». 21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

До начала полномасштабной войны в Изюме жили почти 50 тысяч человек, спустя почти три года в городе живут около 24 тысяч человек. 21 января 2024 года Carl Court / Getty Images

В Изюме расположен госпиталь 3-й отдельной штурмовой бригады. Это подразделение ВСУ, созданное на базе полка «Азов», сейчас защищает Боровую . 11 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Волонтер благотворительного фонда «Мирное небо Харькова» играет с детьми в Изюме. 21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Разрушенное здание и воронка от бомбы в Изюме. 21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Кресты на месте массового захоронения, обнаруженного в Изюме после освобождения города от российских войск. 21 января 2025 года Carl Court / Getty Images

Карта боев от «Медузы»

Российская и украинская армии вступают в новую большую битву в центре Донбасса. Она может стать кульминацией всей войны Что стоит на кону? И удержатся ли ВСУ в Курской области? Карта боев на 22 января

Карта боев от «Медузы»

Российская и украинская армии вступают в новую большую битву в центре Донбасса. Она может стать кульминацией всей войны Что стоит на кону? И удержатся ли ВСУ в Курской области? Карта боев на 22 января