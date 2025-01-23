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Город Изюм в начале войны полгода находился под российской оккупацией. Тела более 20 человек, погибших в этот период, до сих пор не опознаны Фотографии
Источник: Meduza
Изюм в Харьковской области был захвачен российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Через полгода ВСУ удалось освободить город. После освобождения в лесополосе вблизи кладбища на улице Шекспира были обнаружены захоронения более 450 человек, погибших во время оккупации. До сих пор, сообщили в январе 2025 года местные власти, неопознанными остаются более 20 тел, найденных в массовом захоронении. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в январе в Изюме, который от линии фронта отделяет около 50 километров.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.