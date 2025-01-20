Боровая — поселок в Изюмском районе Харьковской области — цель российского наступления на границе Донецкой и Харьковской областей. Войска РФ наступают на поселок с севера и с востока. Боровую, расположенную на левом берегу реки Оскол, обороняет украинская 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка "Азов". Заместитель командира этого подразделения Родион Кудряшов объяснял в эфире телемарафона, что потеря поселка «сделает невозможным присутствие Вооруженных сил Украины на том берегу реки». «Поэтому и вся упорная борьба идет непосредственно за этот поселок», — говорил он. Интенсивные бои на этом участке фронта, отметил он, продолжаются с лета. «В целом, противник эволюционирует, их подготовка становится немного лучше, их оснащение становится немного лучше. Но в целом ситуация не меняется», — заявил он. «Медуза» публикует фотографии украинских военных, пострадавших в боях за Боровую, сделанные в пункте стабилизации 3-й отдельной штурмовой бригады.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

17 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

17 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

13 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images 13 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

17 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

13 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

17 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

17 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images