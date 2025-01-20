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новости
Дональд Трамп — 47-й президент США
Фотографии с его инаугурации. На церемонию пришли Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и бывшие президенты
18:19, 20 января 2025
Источник: Meduza
Дональд Трамп прибывает на свою инаугурацию в ротонду Капитолия, 20 января 2025 года
Kenny Holston / Getty Images
Справа налево: основатель SpaceX Илон Маск, глава Google Сундар Пичаи, основатель Amazon Джефф Безос со своей невестой, актрисой Лорен Санчес, и глава Meta Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан на инаугурации Трампа
Shawn Thew / Getty Images
Бывший президент США Барак Обама на инаугурации Трампа. Обама был на президентском посту в течение двух сроков с 2009 по 2017 годы
Shawn Thew / Getty Images
Два бывших президента — Билл Клинтон (слева) со своей женой, бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, и Джордж Буш-младший (справа) на инаугурации Трампа
Shawn Thew / Getty Images
Трамп вместе с уходящим президентом США Джо Байденом, который также был на инаугурации
Kenny Holston / The New York Times / AFP / Scanpix / LETA
Дональд Трамп приносит присягу перед председателем Верховного суда Джоном Робертсом. Библию для президента держит жена Трампа — Мелания
Saul Loeb / Getty Images
Трамп с женой Меланией и детьми: сыновьями Бэрроном (слева) и Эриком (второй слева) и дочерью Тиффани (справа)
Shawn Thew / Getty Images
Зрители, собравшиеся на просмотре инаугурации в спортивной Capital One Arena
Christopher Furlong / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Зрители инаугурации в Capital One Arena
Victor J. Blue / Bloomberg / Getty Images
Люди смотрят инаугурацию Трампа в Вашингтоне
Kayla Bartkowski / Getty Images
Трамп выступает с речью на церемонии инаугурации в ротонде Капитолия
Kevin Lamarque / Getty Images
Гости на инаугурации Трампа во время его речи в ротонде Капитолия
Jasper Colt / Getty Images
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