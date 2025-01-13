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В связи с предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа и его намерением (как минимум, декларируемым) в ближайшее время завершить российско-украинскую войну в украинских политических кругах активно заговорили о парламентских и президентских выборах. Как пишет в своем большом обзорном материале «РБК-Украина», в некоторых партийных офисах уже начали серьезно анализировать рейтинги и думать о возможных предвыборных союзах — хотя фактически пока нет оснований полагать, что выборы состоятся в ближайшее время.

Ключевой вопрос украинской политики — что будет делать Валерий Залужный. Он остается самым популярным человеком в стране

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, несмотря на отставку с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины год назад, остается самым популярным человеком в стране — все публичные и закрытые опросы показывают его лидерство при любом наборе кандидатов. Большинство источников «РБК-Украина» считают, что он так или иначе будет участвовать в выборах, однако сам он до сих пор публично не высказывал таких намерений.

Издание предполагает, что он либо не принял окончательного решения, либо решил «сохранять молчание до непосредственного начала кампании, чтобы не сделать фальстарт» и поддерживать интерес к себе публикациями видеороликов и автобиографии. В этом собеседники издания видят сходство с предвыборной кампанией Зеленского перед голосованием 2019 года.

Сейчас у Залужного в любом случае нет собственной команды, с которой он мог бы пойти на выборы, поэтому многие предлагают ему союзы. Так, два источника «РБК-Украина» рассказали, что глава офиса президента Андрей Ермак в том числе с этой целью встречался с Залужным в Лондоне в начале декабря: он предлагал ему не баллотироваться в президенты, а вместо этого возглавить партию Зеленского на парламентских выборах.

«Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность. Но он может решиться, если поход в политику будет выглядеть не как его собственное решение. А если его об этом „попросят“ — военные, волонтеры, активисты», — рассказал один из источников.

Наладить контакты с Залужным с прицелом на парламентские выборы пытаются и в других политических объединениях. По данным «РБК-Украина», сотрудничество бывшему главкому предлагали «Европейская солидарность» Петра Порошенко и партия Юлии Тимошенко, однако они не добились положительного результата.

Позитивно к возможному союзу с Залужным также относятся в партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко, однако пока переговоров между ними не было. Как отмечает «РБК-Украина», все оппозиционные партии предлагают Залужному схожие условия: «С нас — партструктура и поддержка в президентской гонке, с вас — рейтинг и высокая должность вроде спикера или премьера».

Пойдет ли Зеленский на переизбрание — неясно. Его партия точно сменит название

Как пишет «РБК-Украина», вопрос, пойдет ли на второй срок действующий президент Владимир Зеленский, пока остается открытым — это будет зависеть от того, на каких условиях закончится война с Россией, как они будут восприняты обществом и кто будет его основным конкурентом.

В команде президента есть разные мнения — ближайший круг Зеленского считает, что пытаться переизбраться нужно в любом случае, в то время как менее статусное окружение считает, что решение стоит принимать ближе к самим выборам в зависимости от уровня поддержки, который будет на тот момент.

Из-за этой неопределенности, пишет издание, президентская партия «Слуга народа» сейчас меньше других занимается подготовкой к выборам в парламент. Единственное, что уже точно определено — партия сменит название, так как бренд «Слуга народа» «давно себя исчерпал и стал откровенно токсичным».

Также, вероятно, партии предстоит глобальное обновление — в избирательных списках будущего «Блока Зеленского», прогнозируют источники «РБК-Украина», будет не больше 10 процентов от действующих депутатов. Остальной ее состав сформируют из региональных лидеров, активистов, военных и «технократов» из команды главы офиса президента Андрея Ермака. Главой обновленной партии может стать вице-премьер Михаил Федоров.

Когда состоятся выборы — никто не знает даже приблизительно

У всех политических сил, пишет «РБК-Украина», сейчас есть консенсус: выборы могут состояться только после завершения боевых действий. Однако как будет проходить организация голосования — неясно. Пока остается открытым вопрос даже о его последовательности — состоятся ли сначала выборы в Раду, а потом президентские, или наоборот. А порядок проведения и интервал между ними в любом случае, отмечает издание, повлияют на шансы участников.

Большинство собеседников «РБК-Украина» предполагают, что сначала пройдут выборы президента и местные выборы, и только потом — выборы в парламент. Это связано с тем, что выборы главы государства легче провести технически: меньше кандидатов, быстрее подсчет голосов и так далее. В любом случае, перед любыми выборами придется решить целый ряд больших проблем — например, обеспечить голосование украинцев за границей или обновить реестры избирателей, многие из которых погибли. Для этого потребуются изменения в законодательство.

Источники «РБК-Украина» оценивают в четыре-шесть месяцев сроки, необходимые для организации и проведения любых выборов после окончания боевых действий. При этом, отмечает издание, на Западе неоднократно давали Киеву понять, что после отмены военного положения затягивать с голосованием долго не получится. Вопрос украинских выборов может стать одним из параметров глобальной «мирной сделки».