«Важные истории»: бизнес-партнер друзей Путина купил в 2018 году приложение с данными авиапассажиров из США и Европы Теперь он владеет похожим сервисом в России вместе с сыном замдиректора ФСБ

Российский бизнесмен Михаил Шелков, близкий к главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, в 2018 году купил мобильное приложение App in the Air, у которого был доступ к данным об авиаперелетах пользователей из США и Европы. Об этом говорится в расследовании «Важных историй». Теперь вместе с создателем приложения Байрамом Аннаковым он развивает похожий сервис в России, а их партнер — сын первого замдиректора ФСБ.

App in the Air — персональный ассистент для авиапассажиров. Аннаков создал его в 2012 году. Приложение, как утверждалось, имело «прямые связи» с крупнейшими американскими и европейскими авиакомпаниями. Оно давало пользователям возможность автоматически регистрироваться на рейсы, получать информацию об изменениях и задержках полетов, бронировать авиабилеты и гостиницы, отслеживать статистику перелетов, заказывать такси и тому подобное. В 2015 году приложение вошло в топ-100 лучших приложений по версии Business Insider. Создатели приложения утверждали, что его установили более семи миллионов пользователей — в основном из США, Евросоюза, Великобритании и России.

В 2018 году Аннаков продал приложение. Сумму сделки он не разглашал, но в заголовке его интервью, вышедшем в 2024 году, говорится о сумме 50 миллионов долларов. Сейчас создатель приложения живет в Сиэтле.

По данным «Важных историй», в марте 2018 года американскую App in the Air Inc у Аннакова купила кипрская Norbase, основным владельцем которой был российский бизнесмен Михаил Шелков. В финансовых отчетах Norbase стоимость покупки App in the Air указана по-разному — от 13,5 до 15 миллионов долларов.

«Важные истории» называют Шелкова человеком, близким к другу Владимира Путина, главе «Ростеха» Сергею Чемезову. С начала 2000-х годов он работал в структурах «Рособоронэкспорта», на базе которого и был создан «Ростех». Туда его пригласил лично Чемезов.

В 2000-е годы у Шелкова был общий бизнес с сыном Чемезова Станиславом — они владели «Русской нефтегазовой компанией». В те же годы Шелков вместе с еще одним другом Путина Аркадием Ротенбергом владел компанией «Нефтьпроминвест». Кроме того, в 2010 году Шелков вместе с Майей Токаревой (дочерью руководителя «Транснефти» и друга Путина Николая Токарева) стал совладельцем холдинга «Фармэко». Как отмечают «Важные истории», в 2012 году Шелков стал миллиардером после того, как ему досталось 65% крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма», в совет директоров которого он входил.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кипрская Norbase Шелкова продала американскую App in the Air за две тысячи долларов некоему гражданину Испании, который был директором более чем десятка испанских фирм. Это следует из финансового отчета кипрской компании. Осенью 2024 года App in the Air сообщил, что «совместное приключение подошло к концу». Причину закрытия сервис не уточнил.

По словам Аннакова, на полученные от продажи App in the Air деньги он занялся другим своим проектом, сервисом электронной коммерции для авиакомпаний Life in the Air, штаб-квартира которой находится в США. Он предложил авиакомпаниям оборудование и программное обеспечение, облегчающие продажу на борту еды и развлечений. «Люди летят в самолете. Делать им нечего. А когда людям делать нечего, они тратят деньги, ты им только дай возможность… Я хочу дать каждому [пассажиру] пульт от самолета», — объяснял он.

Страница Байрама Аннакова в Facebook

«Важные истории» пишут, что в России Аннаков вместе с Шелковым развивают аналогичный проект — «Бортовые системы». На сайте сервиса говорится, что эту платформу используют российские авиакомпании Smartavia, «Азимут», «Уральские авиалинии», Nordstar и Utair.

В 2021 году партнером Аннакова и Шелкова в «Бортовых системах» стал 25-летний Борис Королев — сын первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, утверждают «Важные истории». Борис Королев упоминался в расследовании бывшего журналиста «Медузы» Ивана Голунова о связи сотрудников ФСБ с московским ритуальным рынком. Королев также является создателем стартапа «Бастион», который получил инвестиции от работающего со спецслужбами холдинга «Цитадель».

Шелков и Аннаков на вопросы журналистов не ответили.

Крупнейший производитель средств прослушки «Цитадель» вложился в стартап «Бастион». Его создал сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ

