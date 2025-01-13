Италия освободила иранского поставщика военного оборудования, выдачи которого добивались США. В обмен Иран отпустил итальянскую журналистку, задержанную сразу после его ареста

Чечилия Сала, Рим, 8 января 2025 года Cecilia Fabiano / LaPresse / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Итальянская журналистка Чечилия Сала вернулась домой после трех недель в «политической» тюрьме в Тегеране. В обмен Италия освободила бизнесмена Мохаммада Абедини. Ему грозила экстрадиция в США, где его обвиняют в поставке навигационного оборудования иранским военным.

Мохаммад Абедини — 38-летний иранский инженер и бизнесмен, основатель и гендиректор компании SDRA Co., которая производит радиоэлектронное оборудование, в том числе навигационные модули для боевых дронов, используемых Корпусом стражей Исламской революции. Эти дроны Иран также поставляет своим прокси на Ближнем Востоке.

28 января 2024 года иракская шиитская группировка «Катаиб Хизбалла» нанесла удар иранским дроном по Tower 22, американской военной базе в Иордании. Погибли трое американских военных, 47 получили ранения. Это произошло в разгар войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, в которой иранские прокси, включая «Катаиб Хизбалла», активно поддержали ХАМАС, а США — Израиль.

Американские следователи пришли к выводу, что Иран получил компоненты навигационной системы дрона из США. Для этого Абедини создал несколько фирм-«прокладок» в Иране и Швейцарии и через них закупал оборудование у американской компании Analog Devices Inc. С американской стороны ему помогал сотрудник Analog Махди Садеги, гражданин США иранского происхождения.

16 декабря Садеги и Абедини арестовали: первого — в США, второго — в Италии по американскому запросу. Обоих обвинили в обходе американских экспортных ограничений и материальной поддержке Корпуса стражей Исламской революции, который в США считается террористической организацией.

Архив Мохаммада Абедини

А уже 19 декабря в Тегеране задержали Чечилию Салу, журналистку итальянской газеты Il Foglio и ведущую популярного подкаста Stories. Это был не первый ее визит в Иран: она освещала протесты в стране и конфликт с Израилем. Салу поместили в Эвин, тюрьму для политзаключенных в Тегеране, где ее через несколько дней смог навестить посол Италии. Никаких обвинений ей так и не предъявили.

Многие наблюдатели с самого начала увязывали задержание Салы с арестом Абедини. Официальных подтверждений этому, разумеется, нет.

Известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсуждала судьбу Салы с избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе неформального визита в его резиденцию Мар-а-Лаго 4 января.

Чечилию Салу освободили 8 января. В тот же день она прилетела в Рим, где ее встречали родители и премьер-министр Мелони. 12 января итальянский суд по официальному прошению министра юстиции отменил арест Мохаммада Абедини, и тот немедленно улетел в Тегеран.

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