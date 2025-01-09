Россия сбросила авиабомбы на Запорожье. Погибли 13 человек, ранены более 100 Фотографии

Вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по центру города Запорожье днем 8 января. Российские войска сбросили две управляемые авиабомбы, «они взорвались в скоплении людей» возле объекта инфраструктуры и проезжей части, сообщили в МВД Украины. Бомбы взорвались возле промышленного предприятия, предположительно, у главного административного здания компании «Мотор Сич». По данным спасателей, в административном здании произошел пожар на площади 800 квадратных метров. Повреждены четыре административных здания, жилые многоквартирные дома, 27 автомобилей, трамвай, маршрутное такси. В результате атаки, по данным на утро 9 января, погибли 13 человек, ранения получили 113 человек, в том числе 13-летняя девочка, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Госпитализированы 59 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли «сознательный удар по городу». «Это снова демонстрирует, что на самом деле нужно России. Они хотят только войны и только жертв», — сказал Зеленский. В Запорожье 9 января объявлен день траура.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

В результате удара по Запорожью загорелись автомобили, припаркованные в центре города. 8 января 2025 года Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP / Scanpix / LETA

Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP / Scanpix / LETA

Житель Запорожья оказывает помощь раненому на месте обстрела, 8 января 2025 года Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP / Scanpix / LETA

Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP / Scanpix / LETA

Маршрутное такси, попавшее под обстрел в Запорожье, 8 января 2025 года Roksolana Vyshnevetska / AFP / Scanpix / LETA

Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP / Scanpix / LETA

Погибшие на остановке общественного транспорта перед главным корпусом «Мотор Сич», 8 января 2025 года Reuters / Scanpix / LETA