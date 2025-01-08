Российские войска ударили по Запорожью. Погибли 13 человек

Обновлено. В результате удара по Запорожью погибли 13 человек, сообщил Иван Федоров. По данным офиса генпрокурора Украины, еще 29 человек получили ранения.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре города Запорожье.

Изначально он сообщил об одном погибшем и трех пострадавших. Вскоре число пострадавших выросло до шести, а затем — до 30 человек.

По какому именно объекту был нанесен удар, не уточняется. Однако судя по фотографиям и видео с места удара, это могло быть главное административное здание компании «Мотор Сич».

На фотографиях, которые опубликовал Федоров, видны горящие автомобили, трамвай с выбитыми окнами, а также многочисленные пострадавшие.

Владимир Зеленский заявил, что войска РФ нанесли удар по городу авиабомбами, «осознавая, что пострадают обычные гражданские люди». Он выразил соболезнования родным погибших.

«Требуется давление на Россию за террор. Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую ​​войну надежным миром можно только благодаря силе», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.