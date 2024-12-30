Волонтеры организации «Черный тюльпан» разыскивают погибших украинских военных на линии фронта. Фотографии
Поисковая группа «Черный тюльпан» раньше занималась эксгумацией останков солдат Второй мировой войны в Украине и Польше, а с 2014 года начала вести поиски и опознание погибших военных в Донбассе. Это была единственная организация, которой в самопровозглашенных ДНР и ЛНР разрешали пересекать линию фронта, чтобы забирать тела убитых. С началом полномасштабной российско-украинской войны волонтеры «Черного тюльпана» также участвуют в поиске и эксгумации тел российских военнослужащих, которые затем обменивают на погибших украинцев. В этом репортаже фотографа Вольфганга Швана, сотрудничающего с турецким агентством «Анадолу», запечатлена работа «Черного тюльпана» по поиску погибших солдат ВСУ. Съемка датирована 25 декабря 2024 года, место действия — лес в районе села Долина, регион не уточняется. Вероятно, речь идет о Краматорском районе Донецкой области. В Украине есть более десятка сел с названием Долина, в том числе в Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях. Подробнее о деятельности «Черного тюльпана» читайте здесь.
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