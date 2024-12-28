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Украинская армия укрепляет позиции на разных участках фронта, готовясь к наступлению ВС РФ. Фотографии

Источник: Meduza

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Украине, начавшееся больше года назад, в октябре 2023-го. Скорость продвижения российских войск в последние недели войны стала рекордной с начала 2023 года. Российские войска близки к тому, чтобы окружить Великую Новоселку и Курахово в Донецкой области, а также охватить Покровск с юга и запада, чтобы в 2025-м попробовать взять в кольцо и этот город, говорится в военной сводке «Медузы» от 28 декабря. Украинские военные стремятся удержать позиции и строят фортификационные сооружения и защитные заграждения по всей линии фронта. На этих фотографиях — укрепления ВСУ в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Украинские войска установили колючую проволоку и другие защитные сооружения на многих ключевых маршрутах в Сумской области, чтобы защититься от потенциального российского наступления. Сумская область граничит с Курской областью России. Украинский регион с самого начала полномасштабной войны находился под российскими обстрелами, но после того, как ВСУ в августе 2024-го заняли часть Курской области, ударов стало больше. 8 декабря 2024 года
Serhiy Morgunov / The Washington Post / Getty Images
Украинский военный строит блиндаж в Харьковской области. Российские войска удерживают позиции на севере Харьковской области, а ВСУ пытаются выбить их оттуда. 22 декабря 2024 года
Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA
Траншея, построенная как часть системы новых укреплений ВСУ в Харьковской области. 22 декабря 2024 года
Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA
Харьковская область. 22 декабря 2024 года
Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA
Укрепления из колючей проволоки в районе Покровска Донецкой области. Покровск — важный промышленный центр Донбасса и логистический узел ВСУ. Украинская армия готовится к длительной осаде города, власти призывают жителей эвакуироваться. 18 декабря 2024 года
Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

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