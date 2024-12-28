Украинская армия укрепляет позиции на разных участках фронта, готовясь к наступлению ВС РФ. Фотографии
Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Украине, начавшееся больше года назад, в октябре 2023-го. Скорость продвижения российских войск в последние недели войны стала рекордной с начала 2023 года. Российские войска близки к тому, чтобы окружить Великую Новоселку и Курахово в Донецкой области, а также охватить Покровск с юга и запада, чтобы в 2025-м попробовать взять в кольцо и этот город, говорится в военной сводке «Медузы» от 28 декабря. Украинские военные стремятся удержать позиции и строят фортификационные сооружения и защитные заграждения по всей линии фронта. На этих фотографиях — укрепления ВСУ в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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