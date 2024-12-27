В спецприемнике в Тамбове удерживают четырех украинцев. Их должны депортировать, но не делают этого из-за войны Сотрудники спецприемника убеждают их подписать контракты с Минобороны РФ

В спецприемнике в Тамбове несколько месяцев удерживают четырех украинцев, которых власти России решили депортировать, но не могут вернуть на родину из-за войны, пишет «Медиазона». Суд постоянно продлевает им срок содержания в спецприемнике, а его сотрудники предлагают отправиться воевать в рядах российской армии.

Трое из задержанных недавно освободились из колоний: одного осудили по статье об убийстве, второго — о покушении на контрабанду оружия, третьего — о хранении наркотиков. Четвертого украинца задержали на улице без документов — он потерял их несколько лет назад. Суд назначил ему административный арест, и теперь он тоже ждет депортации. Он находится в спецприемнике дольше всех — почти полгода. Остальные — от двух до трех месяцев.

Раньше в таких случаях украинцы могли выехать в Грузию, пишет «Медиазона». С конца июля, по словам волонтерки проекта Volunteers Tbilisi Екатерины, этапирование украинских граждан из российских центров временного содержания иностранцев (ЦВСИГ) в Грузию прекратили. От подопечных из нескольких центров волонтеры узнали, что «эвакуация пока невозможна из-за указания, поступившего из Москвы».

В решениях Советского районного суда Тамбова, который несколько раз отказывался освободить задержанных, говорится, что отправить их в Украину невозможно из-за разорванных дипломатических отношений, а с Грузией никак не может договориться региональное МВД.

«Когда Россия хотела, она просто выталкивала людей за свою границу к границе Грузии, и все — дальше сами делайте, что хотите, мы вас назад не пустим. Получается, если сейчас их не везут, значит, это решение со стороны России», — считает волонтерка.

Украинец Борис, которого удерживают в спецприемнике, рассказал, что бывших заключенных, освобожденных из колоний в Тамбовской области примерно до 10 сентября, не задерживали. «После того как тут на местном уровне получили приказ — или не приказ, я не знаю, может, это неофициально сказали всех задерживать, — начали набивать эти центры», — считает Борис.

По его словам, в последний месяц начали подолгу удерживать и других иностранцев, которых раньше депортировали в течение пары недель. Теперь, утверждает Борис, в центре содержания иностранных граждан Тамбовской области удерживают даже беларусов, которых проще всех выдворить на родину. Подписать контракт для участия в войне тоже предлагают всем, но почти никто не соглашается, сообщил Борис.

«Ходят, предлагают. Один сказал: „Не хотите ли послужить на благо родины?“. Я говорю: „Какой?“. Он говорит: „Ой, ну не родины, а на благо России“. Приходят через день, через два, через три. А начальник центра, который занимается депортацией, в лицо говорил: „У нас нехватка [людей на фронте], и у вас два пути — либо сидеть здесь, либо идете туда“», — рассказал Борис.

«Начинается все с намеков, допустим, начальника [спецприемника]: „А не хотели [подписать контракт]? А почему нет?“. Потом приезжает начальник управления вопросами миграции. То же самое начинается: „Вы отсюда никуда не уедете. У вас два пути — либо на войну, либо будете сидеть до бесконечности. Мы будем запрашивать суды, чтобы продлить ваше содержание, суды будут поддерживать, вы будете сидеть, сидеть, сидеть“. Пропагандистские ролики каждый день предлагают посмотреть», — рассказал другой украинец Виктор, находящийся в спецприемнике.

Вербовщики Минобороны России к задержанным не приходили, отправиться на войну предлагают сотрудники полиции, которые приезжают с проверками. Борис вспомнил только один случай, когда задержанный иностранец подписал контракт — «один дед из Азербайджана», которого тоже задержали за отсутствие документов. Свое решение он объяснил желанием заработать денег на свадьбу внучки.

«Я ему говорю: „Да ты их не получишь“. Я вам скажу, что те, кто уходят, их в течение недели-двух больше не существует. Ну, где-то там их в поле собаки растаскивают, — заявил Борис. — У нас есть связь с некоторыми людьми, и они говорят, что вот приехали, набрали 13 человек, через неделю осталось три человека, один „трехсотый“ (раненый — прим. „Медузы“), с двумя пока еще нормально, все остальные „двухсотые“ (погибшие)».

Юрист и правозащитник Роман Киселев, в 2022–2023 годах занимавшийся помощью украинцам, оказавшимся в московском ЦВСИГ, назвал вербовку в центрах временного содержания типичной практикой.

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Фото на обложке: Алексей Сухоруков / РИА Новости / Спутник / Profimedia