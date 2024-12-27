Армия РФ несет потери в Донбассе. Вот как военные врачи спасают раненых на линии фронта. Фотографии
2024 год, вероятно, станет самым кровопролитным для российской армии за все время полномасштабной войны с Украиной. По оценкам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые вместе с группой волонтеров ведут подсчет потерь по открытым источникам, в нынешнем году в Украине погибли как минимум 20 364 российских военнослужащих, еще у 11 860 россиян точная дата гибели неизвестна. Всего с 24 февраля 2022 года журналисты подтвердили гибель 84 761 российского военного. Наибольшие потери ВС РФ несут в районах активного наступления по линии фронта в Донбассе. В этом фоторепортаже государственного агентства РИА Новости запечатлена работа военных врачей группировки войск «Центр» в полевом госпитале на покровском направлении.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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