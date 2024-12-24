Армия РФ продолжает наступление под Покровском в Донецкой области. Госагентства показали, как выглядит быт российских снайперов Фотографии
Группировка «Центр» российской армии продолжает наступление к югу от города Покровск в центральной части Донецкой области. ВС РФ не пытаются немедленно штурмовать сам город, в котором до войны жили 60 тысяч человек, а вместо этого обходят его с юга. Скорее всего, российское командование планирует охватить город с запада и взять его в «полуокружение». С подобной тактикой были связаны основные успехи наступления ВС РФ последних месяцев — в Селидово, Курахово и Великой Новоселке. «Медуза» публикует фотографии быта снайперов ВС РФ, принимающих участие в наступлении под Покровском, которые распространили российские государственные агентства.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
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