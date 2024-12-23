Украинские военные держат оборону под Курахово — это стратегически важный город в Донбассе, который штурмует российская армия. Фотографии
Курахово — стратегически важный город на юге Донбасса, активное наступление на который российская армия ведет в последние недели. 14 декабря российские военные установили флаг РФ на здании администрации Курахово, с тех пор под контролем ВСУ остается только обширная промышленная зона на западе города. Эта позиция находится под угрозой окружения, так как российские военные, наступающие на город с севера, вплотную подошли к трассе Донецк — Запорожье, единственной дороге, которая связывает запад города с «большой землей». Генштаб ВСУ в сводке от 23 декабря сообщал, что в городской черте Курахово идут бои и что за сутки на кураховском направлении ВСУ отбили 30 атак. Вот как выглядели позиции украинских войск 19 декабря.
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