Российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» под Покровском. Войска РФ пытаются обойти этот город с юга. Фотографии

Российские войска продолжают наступление на Покровск. Они заняли село Желтое и движутся в направлении трассы Покровск — Великая Новоселка, пытаясь обойти город с юга. На покровском направлении, в числе прочих, дислоцированы российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». Фотографии «Бук-М2» на этом участке фронта распространило российское государственное агентство РИА Новости (российские власти и государственные СМИ используют старое название города — Красноармейск). Минобороны РФ утверждает, что ЗРК «Бук-М2» «поражает самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на удалении около 40 километров».

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Военнослужащий расчета российского «Бук-М2». 19 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» на багги прикрытия во время боевого дежурства «Бук-М2». 19 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

19 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

19 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Что происходит на фронте. Карта боев от «Медузы»

ВС РФ неожиданно начали штурм еще одной «крепости» ВСУ. Расстояние до нее в 10 километров они прошли за неделю — раньше продвижение на такую же дистанцию занимало год Карта боев на 26 ноября

Что происходит на фронте. Карта боев от «Медузы»

ВС РФ неожиданно начали штурм еще одной «крепости» ВСУ. Расстояние до нее в 10 километров они прошли за неделю — раньше продвижение на такую же дистанцию занимало год Карта боев на 26 ноября