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Российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» под Покровском. Войска РФ пытаются обойти этот город с юга. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наступление на Покровск. Они заняли село Желтое и движутся в направлении трассы Покровск — Великая Новоселка, пытаясь обойти город с юга. На покровском направлении, в числе прочих, дислоцированы российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук». Фотографии «Бук-М2» на этом участке фронта распространило российское государственное агентство РИА Новости (российские власти и государственные СМИ используют старое название города — Красноармейск). Минобороны РФ утверждает, что ЗРК «Бук-М2» «поражает самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на удалении около 40 километров».
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.