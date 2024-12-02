Элтон Джон рассказал, что почти ослеп Из-за этого певец не может закончить новый альбом и посмотреть собственный мюзикл «Дьявол носит Prada»
Элтон Джон признался, что почти полностью ослеп. Об этом 77-летний певец рассказал 1 декабря на гала-вечере своего фонда по борьбе со СПИДом и представлении нового мюзикла «Дьявол носит Prada», для которого он написал музыку. Премьерные показы спектакля с октября идут в театре «Доминион» в лондонском Вест-Энде.
«Я не смог прийти на предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно смотреть представление. Но мне понравилось его слушать, сегодня оно звучало хорошо», — сказал Джон со сцены зрителям мюзикла.
Еще в сентябре музыкант рассказывал в инстаграме, что минувшим летом заразился во Франции серьезной глазной инфекцией, которая оставила его слепым на правый глаз и с «ограниченным зрением» на левом глазу. Он отметил, что процесс выздоровления продвигается чрезвычайно медленно, поэтому «потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу».
На прошлой неделе Джон заявил в телешоу Good Morning America, что из-за проблем со зрением задерживается выход его нового альбома, который он сочиняет со своим постоянным соавтором Берни Топином.
«Вот уже четыре месяца я не вижу, и мой левый глаз не в лучшем состоянии. Есть надежда, что все будет хорошо, но пока что я словно бы застрял», — сказал Джон. По словам певца, он способен давать интервью журналистам, но вряд ли может сейчас отправиться в студию, поскольку даже не видит текст песен, которые ему предстоит записать.
Мюзикл Элтона Джона «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер и комедийном фильме Дэвида Френкеля, снятом по его мотивам. Как пишет «Би-би-си», среди прочих на гала-показе мюзикла 1 декабря присутствовали актриса Лили Коллинз, модельер Донателла Версаче, а также главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, которая считается прототипом одной из главных героинь «Дьявол носит Prada».