Элтон Джон рассказал, что почти ослеп Из-за этого певец не может закончить новый альбом и посмотреть собственный мюзикл «Дьявол носит Prada»

Элтон Джон в театре «Палас» на Бродвее в Нью-Йорке, 14 ноября 2024 года Bruce Glikas / Getty Images

Элтон Джон признался, что почти полностью ослеп. Об этом 77-летний певец рассказал 1 декабря на гала-вечере своего фонда по борьбе со СПИДом и представлении нового мюзикла «Дьявол носит Prada», для которого он написал музыку. Премьерные показы спектакля с октября идут в театре «Доминион» в лондонском Вест-Энде.

«Я не смог прийти на предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно смотреть представление. Но мне понравилось его слушать, сегодня оно звучало хорошо», — сказал Джон со сцены зрителям мюзикла.

Еще в сентябре музыкант рассказывал в инстаграме, что минувшим летом заразился во Франции серьезной глазной инфекцией, которая оставила его слепым на правый глаз и с «ограниченным зрением» на левом глазу. Он отметил, что процесс выздоровления продвигается чрезвычайно медленно, поэтому «потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу».

На прошлой неделе Джон заявил в телешоу Good Morning America, что из-за проблем со зрением задерживается выход его нового альбома, который он сочиняет со своим постоянным соавтором Берни Топином.

«Вот уже четыре месяца я не вижу, и мой левый глаз не в лучшем состоянии. Есть надежда, что все будет хорошо, но пока что я словно бы застрял», — сказал Джон. По словам певца, он способен давать интервью журналистам, но вряд ли может сейчас отправиться в студию, поскольку даже не видит текст песен, которые ему предстоит записать.

Мюзикл Элтона Джона «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер и комедийном фильме Дэвида Френкеля, снятом по его мотивам. Как пишет «Би-би-си», среди прочих на гала-показе мюзикла 1 декабря присутствовали актриса Лили Коллинз, модельер Донателла Версаче, а также главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, которая считается прототипом одной из главных героинь «Дьявол носит Prada».

Читайте также

«52 года чистой радости играть музыку» Элтон Джон завершил прощальный гастрольный тур. Он длился пять лет и стал самым прибыльным в истории

Читайте также

«52 года чистой радости играть музыку» Элтон Джон завершил прощальный гастрольный тур. Он длился пять лет и стал самым прибыльным в истории