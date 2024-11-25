Цви Коган, 2021 год Andrea DiCenzo / Getty Images

В Объединенных Арабских Эмиратах арестованы трое граждан Узбекистана, подозреваемых в причастности к убийству раввина Цви Когана, сообщило министерство внутренних дел ОАЭ. В заявлении ведомства говорится, что двум фигурантам дела Олимпи Тоировичу и Махмуджону Абдурахиму по 28 лет, третьему — Азизбеку Камаловичу — 33 года. Их полные имена министерство не раскрыло.

Министерство не привело никакой дополнительной информации о подозреваемых, заявив лишь, что их задержали «в рекордные сроки». Предъявлены ли им какие-либо обвинения, не уточняется. Детали дела власти ОАЭ пообещали раскрыть после завершения расследования.

В МВД также подчеркнули, что будут использовать «все законные полномочия, чтобы решительно и без снисхождения реагировать на любые действия или попытки, угрожающие стабильности общества».

Ранее о причастности к убийству Когана «троих узбекских боевиков» связанной с Ираном террористической ячейки сообщало издание Ynet со ссылкой на источники в израильской разведке. Посольство Ирана в ОАЭ «категорически отвергло обвинения» в причастности страны к убийству раввина, пишет Reuters.

28-летний Цви Коган — гражданин Израиля и Молдовы, представитель иудейского религиозного движения и помощник главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана. Коган жил в Абу-Даби с тех пор, как Израиль нормализовал отношения с ОАЭ в конце 2020 года. В частности, он помогал основать первый в странах Персидского залива еврейский образовательный центр, а также обеспечить доступность кошерной еды в ОАЭ. Среди прочего раввин управлял магазином Rimon Market, который продает такие продукты в Дубае.

Коган, как отмечают израильские медиа, был женат на племяннице раввина и представителя Хабад Габриэля Хольцберга, который вместе с женой Ривкой были убиты в результате нападения террористов в Мумбаи в 2008 году.

Семья Когана заявила о его исчезновении 21 ноября, через несколько дней раввина нашли мертвым в городе . Пока неясно, был ли Коган убит там или в другом месте, заявил Reuters бывший депутат Кнессета Аюб Кара. Власти ОАЭ не сообщили, удалось ли им установить мотивы убийства раввина. Израильские чиновники, пишет Reuters, утверждают, что Когана преследовали из-за того, что он еврей. Официально Израиль назвал убийство раввина «подлым антисемитским актом террора». Президент Молдовы Майя Санду также осудила убийство раввина, назвав его «актом ненависти».

Ynet сообщало, что автомобиль Когана нашли брошенным в Эль-Айне со следами борьбы. Зачем он туда поехал, неизвестно. По одной из версий, за раввином следили «три узбекских боевика», после того, как он вышел из Rimon Market в Дубае. Источники Ynet в израильской разведке утверждали, что трое подозреваемых убили Когана и сбежали в Турцию.

Бывший депутат Кнессета Кара заявил Reuters, что еврейская община ОАЭ «была шокирована» сообщениями об убийстве Когана, но евреи по-прежнему будут посещать эту страну Персидского залива и налаживать связи с ней. В свою очередь власти Израиля рекомендовали гражданам избегать необязательных поездок в ОАЭ, а тем, кто уже там находится, оставаться в безопасных районах и избегать мест скопления людей, «связанных с израильским и еврейским населением».

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