Пропавший в ОАЭ раввин найден мертвым. Израиль назвал это «антисемитским актом террора»

В Объединенных Арабских Эмиратах найден мертвым раввин Цви Коган, который с 21 ноября числился пропавшим без вести. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на совместное заявление канцелярии премьер-министра Израиля и министерства иностранных дел.

Власти Израиля заявили, что Коган был убит. В своем заявлении они назвали это «подлым антисемитским актом террора» и пообещали использовать все доступные средства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Власти ОАЭ пока не комментировали заявление Израиля.

У Цви Когана два гражданства — Израиля и Молдовы. Он является представителем иудейского религиозного движения «Хабад» в Абу-Даби с тех пор, как Израиль нормализовал отношения с ОАЭ в конце 2020 года.

О пропаже раввина стало известно 23 ноября. В министерстве внутренних дел ОАЭ тогда заявили, что расследуют произошедшее. Семья раввина сообщила, что он пропал и не выходит на связь с 21 ноября.

Израильское издание Ynet писало, что по одной из версий, подозреваемые в убийстве раввина бежали в Турцию.