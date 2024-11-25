После захвата Селидово войска РФ подходят с юга к Покровску. Бои идут в 10 километрах от города. Фотографии

Российские войска, захватив в октябре Селидово, начали окружать Курахово, нанося удары на северном и южном флангах обороны города, и одновременно подступают к Покровску. По состоянию на 25 ноября бои шли за село Желтое в 10 километрах от Покровска. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Покровском районе Донецкой области с украинской стороны фронта.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Одна из дорог, ведущих в Курахово. 14 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Бойцы спецподразделения украинской полиции «Белый ангел» помогают эвакуироваться жительнице Покровского района. 14 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Покровск. 16 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Житель Покровска наблюдает за пожаром в частной жилой застройке, возникшем из-за обстрела. 16 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Покровск — важный транспортный узел на западе Донецкой области. Железнодорожная инфраструктура Покровска была одной из основных целей российских ударов. 16 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

В Покровске остаются около 10 тысяч жителей. В городе также находятся беженцы из Угледара Авдеевки , захваченных российскими войсками (на фото, сделанном 11 ноября 2024 года в одном из убежищ в Покровске) Diego Fedele / Getty Images

Один из продолжающих работать продуктовых магазинов в Покровске. Поставки продовольствия и товаров первой необходимости в город, постоянно находящийся под обстрелом, затруднены. 24 ноября 2024 года Florent Vergnes / AFP / Scanpix / LETA

Осенние цветы возле одного из разрушенных домов в селе Андреевка, от которого до Курахово около 20 километров. 13 ноября 2024 года Florent Vergnes / AFP / Scanpix / LETA