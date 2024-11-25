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После захвата Селидово войска РФ подходят с юга к Покровску. Бои идут в 10 километрах от города. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска, захватив в октябре Селидово, начали окружать Курахово, нанося удары на северном и южном флангах обороны города, и одновременно подступают к Покровску. По состоянию на 25 ноября бои шли за село Желтое в 10 километрах от Покровска. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Покровском районе Донецкой области с украинской стороны фронта.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.