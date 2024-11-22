«Срок пребывания там украинских военных измеряется неделями» Войска РФ штурмуют Курахово. ВСУ пока держат оборону, несмотря на потери. Фотографии

Российские войска штурмуют Курахово — важнейший логистический хаб южного Донбасса, пишет «Медуза» в свежей сводке о ходе боев. Главный удар ВС РФ наносят на северном и южном флангах украинской обороны Курахово (подробнее можно посмотреть здесь). Военный эксперт Иван Ступак в интервью «РБК-Украина» предположил, что если ситуация кардинально не изменится, то «срок пребывания там украинских военных измеряется неделями». Пока же ВСУ пытаются отражать российское наступление, несмотря на потери. «Медуза» публикует снимки работы украинского пункта стабилизации возле Курахово, куда доставляют с линии фронта раненых бойцов ВСУ. Эти фотографии были сделаны 17 ноября 2024 года.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем фотографии, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотоистории, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images Осколки металла, которые медики пункта стабилизации извлекли из раны Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Медик пункта стабилизации на отдыхе после дежурства Vlada Liberova / Libkos / Getty Images