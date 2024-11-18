Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Украинская оборона продолжает рушиться на многих участках фронта. Вот как это выглядит в динамике
9 минут
10:34, 18 ноября 2024
Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на Купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. «Медуза» с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ в Украину публикует сводки о главных событиях на фронте, теперь их можно не только почитать (или послушать подкаст), но и посмотреть.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам