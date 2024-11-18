Украинская оборона продолжает рушиться на многих участках фронта. Вот как это выглядит в динамике

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на Купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. «Медуза» с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ в Украину публикует сводки о главных событиях на фронте, теперь их можно не только почитать (или послушать подкаст), но и посмотреть.