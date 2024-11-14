Три американских пассажирских самолета за один день попали под обстрел на Гаити Вооруженные группировки, контролирующие столицу страны, таким образом выразили недовольство сменой временного премьер-министра

Попавший под обстрел на Гаити самолет Spirit Airlines после посадки в Доминиканской республике Cibao Airport / Dominican Republic Government / Reuters / Scanpix / LETA

Федеральное управление гражданской авиации США на месяц запретило американским авиакомпаниям выполнять рейсы на Гаити — после того, как три самолета попали под обстрел при вылете или заходе на посадку в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса. Атаки были совершены вооруженными группировками, которые контролируют большую часть города в условиях продолжающегося с 2021 года правительственного кризиса.

Все три обстрела произошли в течение одного дня 11 ноября. Сначала боевики открыли огонь по самолету авиакомпании Spirit Airlines, заходившему в Порт-о-Пренсе на посадку. Бортпроводник получил ранения, после чего пилот принял решение посадить лайнер в соседней Доминиканской республике.

После этого обстрелам подверглись лайнеры American Airlines и JetBlue, которые вылетали из Порт-о-Пренса. Они благополучно приземлились в США, однако при проверке после полета у самолета American Airlines были обнаружены повреждения обшивки из-за пуль.

Обстрелами самолетов вооруженные группировки, которые фактически контролируют более половины территории Порт-о-Пренса, вероятно, ответили на решение президентского переходного совета назначить нового премьер-министра переходного правительства. О назначении было объявлено утром 11 ноября.

В Гаити с 2021 года продолжается кризис государственных институтов, предпосылкой для которого стало убийство президента Жовенеля Моиза. Оно произошло в тот момент, когда в стране не было парламента. Моиз несколько раз переносил парламентские выборы, чтобы депутаты не мешали ему укреплять собственную власть. Обеспечить преемственность власти в соответствии с конституцией оказалось невозможно.

По договоренности влиятельных политических групп и при поддержке ООН, США и других стран главой государства стал Ариэль Анри, однако его легитимность многие жители страны не признали. В отсутствие общепризнанных институтов фактическую власть во многих частях страны начали захватывать вооруженные банды. В противовес им для защиты местные жители начали организовывать отряды ополчения, что поставило страну на грань гражданской войны. В 2023 году жертвами столкновений стали более девяти тысяч человек, сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома в опасных районах.

В марте 2024 года Анри, обещавший провести всеобщие выборы еще с 2022 года, ушел в отставку. Вооруженные группировки вынудили его сделать это, фактически подняв восстание: они провели беспрецедентную серию нападений на правительственные здания, напали на две тюрьмы и выпустили на свободу почти пять тысяч заключенных.

С апреля 2024 года после ухода Анри функции верховной власти в Гаити стал исполнять переходный президентский совет из семи человек. Его полномочия ограничены февралем 2026 года — до этого срока в стране должен быть избран легитимный президент. Крупные группировки, первоначально приветствовавшие переходный совет, потом пообещали продолжить насильственные акции. При создании совета власти отказались от консультаций с ними. Летом 2024 года в Гаити прибыли первые подразделения миротворцев ООН.

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