Российские миллиардеры заявили Bloomberg, что цели правительства по росту экономики недостижимы. Они сомневаются, что санкции снимут даже после завершения войны

Выступление Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 25 апреля 2024 года Getty Images

Несколько российских миллиардеров раскритиковали прогнозы правительства РФ, согласно которым экономика России в ближайшие годы «будет расти темпами, которым большинство западных стран может только позавидовать». Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg, поговорившее на условиях анонимности с несколькими крупными российскими бизнесменами.

Агентство отметило, что поговорило с полдюжиной российских бизнесменов, чьи компании с персоналом в сотни тысяч человек играют центральную роль в экономике России. По мнению авторов Bloomberg, взгляды бизнесменов «отражают общие настроения среди частного бизнеса».

Собеседники агентства заявили, что не ожидают краха, который мог бы вынудить президента РФ Владимира Путина прекратить вторжение в Украину. По их словам, с начала боевых действий российская экономика значительно изменилась, что сделало долгосрочные цели российского правительства недостижимыми. Большинство из опрошенных бизнесменов сомневаются, что война закончится в ближайшее время, даже несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее завершение боевых действий.

По выражению агентства, мнения богатейших россиян «контрастируют с радужными прогнозами правительства». Минэкономразвития РФ в сентябре сообщило, что, согласно прогнозу, рассчитанному до 2030 года, экономика России в 2028-2030 годах будет расти не менее чем на 3% в год, а инфляция будет низкой и составит 4%. Среднесрочный прогноз предполагает, что экономика России вырастет на 2,5% в 2025-м и до 2,8% в 2026-2027 годах.

Несколько миллиардеров назвали прогноз российских властей слишком оптимистичным. По их словам, даже если в Украине прекратятся боевые действия, санкции не будут ослаблены в ближайшее время. Бизнесмены не думают, что Трамп отменит санкции в отношении РФ.

Собеседники Bloomberg заявили, что экономика России переживает «тревожные структурные изменения». Из-за ухода иностранных компаний производственные мощности деградировали, особенно в технологическом и машиностроительном секторах. Потребности военно-промышленного комплекса все больше определяют военную экономику, импортозамещение идет медленно, а из-за потребностей армии в новых солдатах возникает дефицит рабочей силы.

Несколько миллиардеров считают, что у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать экономику и ведение боевых действий в течение многих лет. «Советский Союз пережил десятилетия экономических трудностей, прежде чем в конце концов распался», — пишет агентство.

Наиболее острой проблемой для бизнеса, отмечает Bloomberg, стала рекордно высокая ключевая ставка, которую Центробанк установил на уровне 21%. По мнению собеседников агентства, у главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной мало возможностей, чтобы охладить экономику и замедлить инфляцию в условиях, когда государство тратит много денег на войну и поддержку бизнеса, пострадавшего от санкций.

Один из бизнесменов заявил агентству, что высокую инфляцию можно было бы легко оправдать, если бы власти публично признали, что Россия ведет против Украины войну, а не «специальную военную операцию». По мнению собеседника, так власти могли бы объяснить жителям, что более высокая инфляция — это «цена, которую приходится платить за поддержку военных действий», и не настаивать на том, что в России продолжается обычная жизнь.

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