«Я начинаю все больше сомневаться, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину» Жена Ильдара Дадина заявила, что ее мужа похоронили без ее ведома

Ильдар Дадин после освобождения из колонии, 3 марта 2017 года Vasily Maximov / AFP / Scanpix / LETA

Российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ и погибшего на фронте, кремировали и похоронили без ведома его жены Александры Свешниковой. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

Свешникова рассказала, что о захоронении Дадина на Байковом кладбище Киева «написали журналисты», не уточняя, какие именно. По ее словам, похороны прошли без ее ведома и разрешения.

Также Свешникова утверждает, что больше трех недель пыталась получить тело мужа у легиона «Свобода России», в котором он служил, «чтобы достойно его похоронить». Она подозревает, что Дадин мог погибнуть не от артиллерийского обстрела с российской стороны, как заявляли в легионе, а от рук своих соратников.

По словам Свешниковой, она узнала о гибели мужа 6 октября от друзей и написала вначале представителю легиона «Свобода России» Алексею Барановскому, а затем в пресс-службу подразделения. 25 октября ей ответили, что Дадин при поступлении на службу не указывал ее «как жену или близкое лицо», и поэтому будет похоронен по правилам легиона. Свешникова утверждает, что у представителей легиона остался паспорт Дадина со штампом о браке и копия свидетельства о браке.

Кроме того, как утверждает Свешникова, муж рассказывал ей, что у него были конфликты с командованием легиона из-за того, что «в результате их пиар-акций (например, в ) бессмысленно гибли его побратимы». «Еще он добавил, что из-за этих конфликтов он уже опасается пули в спину», — пишет Свешникова. Она отметила, что версии гибели Дадина «постоянно менялись» — от артобстрела до атаки дрона и автоматного огня.

А теперь они кремировали его тело и похоронили прах — я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину.

О смерти Ильдара Дадина стало известно 6 октября. Первой об этом сообщила журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина, затем гибель активиста подтвердил изданию The Insider легион «Свобода России». Сам легион сообщил о смерти Дадина в своих соцсетях только 26 октября. В посте говорилось, что он погиб в Харьковской области от того, что его «пронзило несколько пуль вражеского автомата», когда он отправился помочь раненому сослуживцу.

31 октября «Русская служба Би-би-си» написала со ссылкой на пресс-службу легиона «Свобода России», что с Ильдаром Дадиным простились в Киеве. По данным «Би-би-си», прощание прошло на Байковом кладбище, тело Дадина было кремировано. В телеграм-канале и фейсбуке легиона упоминаний о похоронах Дадина нет, но в соцсети икс опубликованы фото, на которых бойцы стоят у гроба и держат траурный портрет Дадина.

Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (212.1 УК), которая впоследствии неофициально называлась его именем. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам заключения, затем срок сократили до двух с половиной лет. Дадин рассказывал о пытках в ИК-7 в Карелии, куда его отправили отбывать заключение. В феврале 2017 года приговор Дадину был отменен. После начала полномасштабной российско-украинской войны он уехал воевать на стороне ВСУ.

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