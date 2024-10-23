Юлия Навальная рассказала о мемуарах своего мужа в ток-шоу Стивена Колбера

Юлия Навальная в рамках промо-кампании мемуаров своего мужа «Патриот» дала несколько интервью англоязычным изданиям, а также пришла в «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» — передачу, которая выходит в прайм-тайм на американском телеканале CBS. Вот некоторые цитаты из восьмиминутной беседы Навальной с Колбером.

The Late Show with Stephen Colbert

О том, кем был ее муж

Однажды журнал Time назвал моего мужа человеком, которого боится Путин. И это прекрасное и верное описание моего мужа.

О том, почему Алексей не боялся

Возможно, секрет в том, чтобы быть честным и близким с окружающими и верить в то, что ты делаешь.

Об оптимизме Алексея

Я бы сказала, что это была его суперсила — быть оптимистичным и делиться этой силой с окружающими. <…> В тюрьме он находился в по-настоящему пыточных условиях, и порой это было не только про голодовку. Тем не менее ему не хватало еды, он голодал. Но, несмотря на это, он был оптимистичным и смеялся над окружающими его охранниками и над собой.

О возвращении в Россию

В первую очередь я хочу демократических изменений в своей стране. А во-вторых, я очень хочу вернуться в Россию — она мой дом. Я скучаю по всему в России. Я родилась и всю жизнь прожила там. Поэтому я мечтаю вернуться. И конечно же, мной движет память о моем муже.