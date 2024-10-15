Kitsap County Sheriffʼs Office / AP / Scanpix / LETA

Жительница города Поулсбо в американском штате Вашингтон обратилась за помощью к властям после того, как возле ее дома собрались около 100 енотов. Об этом в соцсети X рассказали представители офиса шерифа округа Китсап.

По данным офиса шерифа, местная жительница, имя которой не раскрывается, более 35 лет подкармливала дружелюбных енотов, которые приходили к ее дому. Обычно во дворе собирались около десяти особей и это не создавало проблем, пишет The New York Times. Однако в конце августа все изменилось — постепенно число енотов стало увеличиваться. К 3 октября, когда хозяйка дома обратилась в службу спасения 911, возле ее дома собрались примерно 100 енотов.

«Каким-то образом по стране енотов разнеслась молва, и все они явились к ее дому в ожидании еды», — сказал представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти в интервью NBC 9.

Офис шерифа распространил видеозапись, на которой можно заметить примерно 60 енотов. Животные на записи ходят по двору жилого дома, общаются и играют друг с другом, чистятся или ползают по корням деревьев.

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По словам хозяйки дома, новоприбывшие еноты требовали, чтобы их покормили, в том числе по ночам. «Каждый раз, когда она выходит из дома, они обступают ее, пока она не бросит им еду. Обычные еноты, которых она подкармливает, милые, а новоприбывшие ее пугают», — рассказали в офисе шерифа. Американку беспокоило, что еноты проявляют агрессию. Когда к ней приехали помощники шерифа, она смогла уехать из дома на своем автомобиле, оставив группу енотов позади.

Представители офиса шерифа рассказали, что специалисты, занимающиеся отловом енотов, к которым обратилась местная жительница, запросили по 500 долларов за каждую пойманную особь. Чтобы найти решение проблемы, помощники шерифа обратились в департамент охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон, и там посоветовали не кормить енотов. Представитель департамента Бриджет Мире сообщила The New York Times 10 октября, что после того, как енотов перестали подкармливать, они начали расходиться.

Бриджет Мире рекомендовала жителям не подкармливать диких животных, поскольку иначе они перестают бояться людей, «что может привести к агрессии». По ее словам, в одном месте могут одновременно находиться здоровые и больные животные, что может привести к распространению болезней, в том числе передаваемых людям и домашним животным. Кроме того, если подкармливать диких животных, добавила представитель департамента, это может привлечь хищников, например койотов и медведей.

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