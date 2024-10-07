The Wall Street Journal: Виктор Бут вернулся к торговле оружием. Он участвовал в сделке по продаже автоматов йеменским хуситам

Сергей Савостьянов / ТАСС / Profimedia

Виктор Бут, осужденный в США по делу о торговле оружием и вернувшийся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку , снова занимается продажей оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника и другие источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, в августе 2024 года в Москве Бут участвовал в сделке по продаже автоматов Калашникова на 10 миллионов долларов . Предполагается, что поставки начнутся в октябре, оружие прибудет в йеменский порт Ходейда под видом продовольствия.

The Wall Street Journal называет Бута посредником в сделке, которую заключили с двумя представителями хуситов, приехавшими в Москву под предлогом покупки удобрений и автомобилей.

Источники, знакомые с ходом сделки, не знают, велись ли переговоры с хуситами по указанию Кремля или только с «его молчаливого согласия». Журналисты также отмечают, что не смогли определить конкретный источник планируемых поставок.

Хуситы проявляли интерес и к другим видам российского оружия — противотанковым ракетам и зенитным установкам, утверждают собеседники The Wall Street Journal.

Виктор Бут в комментарии РБК назвал публикацию The Wall Street Journal вбросом ко дню рождения Владимира Путина. «Что касается моей позиции, то она следующая — я считаю, что хуситы, несмотря на недостаточность своих ресурсов, довольно умело делают свою работу. Они, по крайней мере за прошедший год, сбили более 10 американских разведывательных дронов, и так, что все торговые суда, которые принадлежат американцам или израильтянам, имеют большие сложности с проходом в Красное море. Ну и хотелось бы отметить, что в отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд „оружейного барона“, известный широким массам, и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «склоняются» к тому, чтобы отнести материал WSJ «к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников».

В марте 2008 года Виктора Бута задержали в Бангкоке. Как утверждалось впоследствии в обвинительном заключении, американские спецслужбы выманили Бута в Таиланд под предлогом сделки по нелегальной продаже ракет класса «земля — воздух» боевикам колумбийской террористической организации FARC. Спустя два года Бута экстрадировали в США. Там ему предъявили обвинения в сговоре с целью убийства граждан США, оказании материальной помощи террористам, нелегальной торговле оружием и помощи незаконным вооруженным формированиям. Зарубежные издания стали называть Бута «торговцем смертью». В апреле 2012 года американский суд приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Его признали виновным по всем пунктам. Он вину не признал.

В декабре 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о хранении наркотиков. После возвращения в Россию Бут стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области.

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