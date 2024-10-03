Айрат Ширяев, который пытался выдать себя за корреспондента «Русской службы Би-би-си». Фото 2024 года Страница Айрата Ширяеве во «ВКонтакте»

Бывший сотрудник НТВ и медиагруппы «Известия», который сейчас работает на компанию-производителя контента для РЕН ТВ, пытался выдать себя за корреспондента «Русской службы Би-би-си», чтобы взять интервью у бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой. Об этом говорится в материале «Би-би-си».

16 июля в Дюссельдорфе должна была пройти встреча Лазаревой со зрителями. Ее организовывал Юрий Никитин — председатель антивоенной русскоязычной организации Freies Russland NRW. На объявление Никитина о встрече откликнулся некий Марк Назаров, который представился «репортером „Би-би-си“». Организатор встречи не нашел о нем никаких упоминаний на сайте «Би-би-си» и попросил прислать ссылки на его публикации. В ответ Назаров прислал несколько материалов о ЧВК Вагнера, опубликованных на сайте «Би-би-си» без подписей авторов.

Это не убедило Никитина, поэтому он связался с редакцией «Русской службы Би-би-си». По фотографии из аккаунта Назарова в телеграме журналисты выяснили, что речь идет об Айрате Ширяеве. В фейсбуке местом его работы указан телеканал РЕН ТВ. Из утечек персональных данных россиян также стало ясно, что с 2022 года Ширяев работал в мультимедийном информационном центре «Известия» (РЕН ТВ входит в состав этой медиагруппы). В начале 2024 года он устроился в ООО «Медиапром» — это продакшн, который производит фильмы для РЕН ТВ, в том числе пропагандистские фильмы про российских оппозиционеров.

На встречу с Лазаревой в Дюссельдорфе Ширяев не поехал, отправив туда местных стрингеров — Ольгу и Сергея. Ольга показала журналистам «Би-би-си» переписку с «Марком Назаровым», где он просит ее задать Лазаревой такие вопросы: «В России вас внесли в список террористов и экстремистов. Что вы думаете по этому поводу?», «Российская пропаганда говорит, что вы радуетесь ударам ВСУ по России, если не вырывать из контекста, как на самом деле вы говорили?»

16 июля Ольга подошла на мероприятии к Лазаревой и сказала, что снимает для «Би-би-си» (телеведущая уже была в курсе, что «Би-би-си» не имеет к этому отношения), но в этот момент их разговор прервал настоящий корреспондент «Би-би-си», который сказал Ольге, что человек, заказавший съемку, ввел ее в заблуждение. Она позвонила «Марку», но он продолжал утверждать, что работает на «Би-би-си», а раньше работал «на „Эхе“, у Венедиктова» и «уехал из России после начала ».

После этого «Би-би-си» перезвонила на номер «Марка» по видеосвязи. Человек, ответивший на звонок, был очень похож на Ширяева, пишет издание. Он продолжал настаивать, что работает «спецкорреспондентом „Би-би-си“» и предлагал деньги за передачу ему съемки с Лазаревой. Вскоре журналисты «Би-би-си» написали Ширяеву в телеграм, задав вопрос, зачем он выдавал себя за их сотрудника.

«Не задавайте глупых вопросов, чтобы не получать глупых ответов. А я не хочу рассказывать. Особенно таким товарищам, как вы. Смените позицию, приедете в Москву, может, поведаю, как моя фотография на пресс-карте „Би-би-си“ оказалась. А сейчас я предлагаю вам слиться в закат и не мешать работать», — сказал он.

Знакомая Ширяева по просьбе «Би-би-си» спросила у него, где он сейчас работает. Он рассказал, что снимает для РЕН ТВ. В переписке с ней он упомянул заместителя гендиректора телеканала по общественно-политическому вещанию Алексея Малкова. Ранее он руководил дирекцией общественно-правового вещания на НТВ, которая, в частности, снимала «Анатомию протеста» — фильм о том, что митинги за честные выборы в 2011-2012 годах якобы подготовили на Западе.

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