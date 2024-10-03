Чешские журналисты утверждают, что миллиардер Михаил Гуцериев в 2022 году дважды встречался с представителями ФБР в Праге На переговорах он предлагал сведения о планах Путина в обмен на снятие санкций

Михаил Гуцериев на Петербургском международном экономическом форуме, июнь 2017 года Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Российский миллиардер предлагал ФБР информацию о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко в обмен на снятие с себя западных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщили чешские издания Denik N и Respekt (доступ по подписке).

По их данным, Гуцериев дважды встречался с представителями ФБР и чешской полиции в Праге в 2022 году. Встречи организовал уроженец Грузии, сотрудник полиции из Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии, к которому российский миллиардер, как предполагается, обратился за помощью.

В статье посредника называют по инициалам Л.Г. Полное имя полицейского не раскрывается, поскольку чешские правоохранительные органы ведут против него расследование. Его подозревают в утечке служебной информации о людях, которые представляют интерес для полиции Чехии. Предполагается, что он мог сотрудничать с подозреваемыми, в том числе передавая им сведения из закрытых полицейских баз. Как утверждается, в чешской полиции Л.Г. специализировался на расследовании преступлений, связанных с русскоязычной организованной преступностью.

Во время обыска в доме полицейского, а также на его зарубежных счетах нашли десятки миллионов крон. В частности, в рамках расследования проверяется версия о том, что часть денег подозреваемый мог получить от Гуцериева за предоставление услуг посредника.

Издания утверждают, что Гуцериев через Л.Г. предложил ФБР и чешской полиции заключить сделку: в обмен на снятие санкций миллиардер обещал предоставить западным спецслужбам некую информацию, которая, говорится в статьях, «позволит им лучше понять планы и намерения» Путина и Лукашенко во время войны в Украине.

Конкретное содержание переговоров не раскрывается. Однако, как предполагает Respekt, поскольку Гуцериев все еще остается под западными санкциями, ФБР не посчитало сведения, которыми он располагал, важными.

По данным собеседников журналистов, встречи курировала Служба безопасности и информации (BIS) Чехии, которая не только следила, чтобы о переговорах не узнали иностранные разведки, в особенности российская, но и проверяла, не было ли предложение о сделке провокацией спецслужб РФ.

Сам Михаил Гуцериев или его представители пока никак не комментировали эту информацию.

Кто такой Гуцериев

Против эксцентричного бизнесмена Михаила Гуцериева ввели санкции — из-за близкой дружбы с Лукашенко Он был на его тайной инаугурации и возил пропагандистов из России в Беларусь

Кто такой Гуцериев

Против эксцентричного бизнесмена Михаила Гуцериева ввели санкции — из-за близкой дружбы с Лукашенко Он был на его тайной инаугурации и возил пропагандистов из России в Беларусь