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«Это очередное военное преступление россиян». Последствия российского удара по Краматорску. Фотографии
Источник: Meduza
Вооруженные силы РФ 25 сентября сбросили две управляемые авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. В результате авиаудара повреждения получили два многоэтажных жилых дома, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Погибли, по последним данным, два человека, пострадали 19 человек, в том числе несколько детей. «Это очередное военное преступление россиян и очередное печальное напоминание, что абсолютно безопасных мест в Донецкой области не осталось. Берегите себя! Эвакуируйтесь!» — призвал Филашкин. «Медуза» публикует фотографии последствий обстрела Краматорска.