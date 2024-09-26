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«Это очередное военное преступление россиян». Последствия российского удара по Краматорску. Фотографии

Источник: Meduza

Вооруженные силы РФ 25 сентября сбросили две управляемые авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. В результате авиаудара повреждения получили два многоэтажных жилых дома, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Погибли, по последним данным, два человека, пострадали 19 человек, в том числе несколько детей. «Это очередное военное преступление россиян и очередное печальное напоминание, что абсолютно безопасных мест в Донецкой области не осталось. Берегите себя! Эвакуируйтесь!» — призвал Филашкин. «Медуза» публикует фотографии последствий обстрела Краматорска.

Жители у поврежденного многоэтажного дома
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
Полицейские помогают пожилой женщине покинуть поврежденное здание
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
Pierre Crom / Getty Images
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
Жительница Краматорска возле одного из домов, поврежденных российскими авиабомбами
Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA
Эвакуация тела жертвы российского авиаудара
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Жители возле поврежденного в результате российского авиаудара здания
Pierre Crom / Getty Images
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