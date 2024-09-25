В Великобритании был закон, по которому за преступления небольшой тяжести осужденного могли держать в тюрьме бессрочно Закон отменили 12 лет назад, но тысячи людей все еще остаются в заключении

Тюрьма строго режима в городе Уэйкфилде Gareth Copley / PA Images / Getty Images

«Я бы поняла, если бы они кого-то убили или изнасиловали. Но мой сын участвовал в драке в «Макдоналдсе» и уличном ограблении. Ему было 17 лет, за две недели до этого умерла его бабушка, он просто сошел с ума. Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы вытащить его. Для него нет света в конца тоннеля». Так 57-летняя Саманта говорит про своего сына Люка Ингса, которого в возрасте 17 лет отправили в тюрьму за драку в закусочной.

Это произошло в 2006 году, с тех пор Люк остается в заключении. Тогда ему вынесли приговор — 18 месяцев лишения свободы. Но это был только минимальный срок. Люку Ингсу вынесли приговор в рамках правовой нормы «Тюремное заключение в целях защиты общества» (Imprisonment for Public Protection, IPP). Эта норма была введена в 2003 году в Англии и Уэльсе лейбористским правительством и отменена спустя девять лет — в 2012 году. Во время существования этого закона суд мог приговаривать обвиняемых к тюремному заключению на неопределенный срок (как отмечает «Русская служба Би-би-си», в некоторых документах использовался термин «обязательное/бессрочное пожизненное заключение) — тех, кто признан опасным преступником.

Суд, вынося обвинительный приговор, устанавливал только минимальный срок, который должен отбыть осужденный. В конце этого срока комиссия по условно-досрочному освобождению решала, представляет заключенный опасность для общества или может выйти на свободу. Министерство внутренних дел Великобритании предполагало, что в результате работы этой нормы в тюрьму на неопределенный срок отправятся примерно 900 человек. Однако за время действия закона было вынесено восемь тысяч приговоров, что создало в том числе серьезную нагрузку на тюремные ресурсы и систему условно-досрочного освобождения.

В сентябре 2012 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал «произвольным и незаконным» применение нормы о бессрочных наказаниях. В том же году закон IPP был отменен, но к тому моменту к бессрочному заключению были приговорены около шести тысяч человек. При этом отмена закона не предусматривала пересмотра приговоров. The Independent отмечает, что на сегодняшний день в заключении остаются почти три тысячи человек, которые не знают, когда выйдут (и выйдут ли вообще) на свободу.

Саманта в разговоре с журналистами отметила, что ее сын Люк, которому сейчас уже 36 лет, оказался в заключении с «монстрами» в тюрьме строгого режима в английском городе Уэйкфилд, где содержатся одни из самых жестоких британских преступников. Она опасается за психическое состояние своего сына. Согласно официальной информации, как минимум 90 осужденных, приговоренных к бессрочному заключению, покончили с собой. Еще 30 человек совершили самоубийство, оказавшись на свободе, так как на осужденных по IPP распространяются строгие ограничения, за нарушения которых их могут вернуть в тюрьму. По словам Саманты, у ее сына расстройство аутистического спектра.

С сентября 2024 года британские власти освобождают заключенных, которые отбыли 40% назначенного срока (в эту группу не входят осужденные за тяжкие насильственные преступления и на сроки от четырех лет и более). Такое решение было принято из-за переполненности тюрем. 10 сентября из тюрем выпустили около 1700 человек. The Independent отмечает, что осужденные по IPP под программу правительства об освобождении заключенных не подпадают.

К пересмотру бессрочных приговоров британские власти призвали в ООН. Специальный докладчик организации по вопросу о пытках и других унижающих достоинство видах обращения Элис Джилл Эдвардс заявила, что приговоры, вынесенных в рамках IPP, бесчеловечны и во многих случаях могут приравниваться к психологическим пыткам. По ее оценке, бессрочные приговоры могут приводить к страху, депрессии и тревоге, в том числе для семей заключенных, и могут становиться причиной физического и психологического вреда, включая случаи самоубийства.

В июне 2024 года на фестивале документального кино в Шеффилде состоялась премьера фильма «Забытые заключенные Великобритании». Как писала The Guardian, в центре внимания авторов фильма — жизнь осужденных по IPP после освобождения и «их почти неизбежный возврат в тюрьму, как правило, за незначительные нарушения — например, за опоздание на встречу с офицером по досрочному освобождению». В фильме представлен рассказ о нескольких осужденных, почти всем из них вынесли приговор в молодости за «относительно незначительные преступления».

Одна из героинь фильма — Ронни Синклер. В возрасте 17 лет ее приговорили к трем годам заключения по закону IPP за кражу цветочного горшка. В итоге она провела в тюрьме 17 лет. В фильме она рассказывает, что боится пользоваться кассами самообслуживания — вдруг ее обвинят в краже и отправят обратно в тюрьму.

В фильме также рассказана история Шона Ллойда, которому в рамках действия IPP дали два года и девять месяцев тюрьмы за то, что в 2005 году он толкнул человека и отобрал у него телефон. Когда жертва погналась за ним, Шон остановился и вернул телефон. В итоге Ллойда несколько раз освобождали и возвращали в тюрьму из-за того, что он употребляет героин. Наркозависимым он стал в тюрьме, говорится в фильме. В картине показан момент, когда его снова отправляют в тюрьму. «Я думаю, что покончу с собой. Я обуза для своей матери. Если я покончу с собой, это разобьет ей сердце, но тогда с IPP будет покончено», — говорит он.