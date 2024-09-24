Баба Монди на встрече бекташской общины Godong / Universal Images Group / Getty Images

Власти Албании планируют создать на территории страны исламское микрогосударство — Суверенное государство ордена бекташи, пишет The New York Times. По замыслу создателей, оно будет обладать полноценным суверенитетом, по аналогии с Ватиканом.

Бекташи — это относительно небольшая мусульманская конфессия, возникшая в XIII веке на территории современной Турции. Членами ордена бекташей на протяжении многих столетий были янычары — регулярная пехота Османской империи. После ее распада, прихода к власти Ататюрка и начала курса на секуляризацию страны бекташи подверглись репрессиям, и многие из них были вынуждены покинуть Турцию. Тогда новым центром деятельности бекташей и стала Албания — после получения независимости в 1913 году власти этой страны официально признали бекташскую общину. К тому времени в Албании уже было много бекташей — на фоне национально-освободительной борьбы в XIX веке местные мусульмане массово переходили в эту конфессию из суннизма, который в стране ассоциировался с Османской империей. Сейчас в мире, по разным оценкам, насчитывается от семи до 20 миллионов бекташей, в двухмиллионной Албании они составляют около пяти процентов населения. До 12,5 миллионов последователей бекташизма живут в Турции.

Главой нового государства станет 65-летний Монди, верховный лидер ордена бекташей — по аналогии с папой римским, его власть в новом государстве фактически будет абсолютной. Как рассказал баба Монди в интервью The New York Times, у государства не будет армии, пограничной службы и судов, но будет небольшая разведка, «так как у нас тоже есть враги». Кто получит право на гражданство государства бекташей, пока неясно.

Территория нового государства займет несколько кварталов в восточной части Тираны, которые сейчас принадлежат бекташской общине — по территории Суверенное государство ордена Бекташи будет примерно в четыре раза меньше Ватикана. На этой территории расположены здание для собраний и молитв, музей ордена, архив, больница и административные офисы.

В XX веке орден бекташей владел территорией в несколько раз больше нынешней, однако в 1967 году после провозглашения коммунистической Албании атеистическим государством она была национализирована, а после падения коммунистического режима часть оставшейся земли была захвачена частными застройщиками. Баба Монди заявляет, что новое государство не будет предъявлять территориальных претензий на бывшую землю ордена.

Власти Албании поддерживают идею создания независимого анклава внутри страны, видя в его появлении возможность популяризации толерантного ислама. Бекташи — одно из немногих мусульманских течений, в котором нет полного запрета на алкоголь; также они терпимо относятся к другим острым для ислама вопросам, таким как права женщин. «Мы должны заботиться о религиозной терпимости. Это сокровище, обладание которым нельзя просто принимать как должное», — заявил New York Times премьер Албании Эди Рама.

Штаб-квартира бекташей imageBROKER / Vida Press

Статуя бекташского святого Сари Салтика в албанском городе Круя Godong / Universal Images Group / Getty Images Бекташи на празднике в албанском городе Круя Godong / Universal Images Group / Getty Images

По словам Рамы, о планах создания нового государства будет официально объявлено в ближайшее время. Еще какое-то время уйдет на решение юридических вопросов. Сейчас группа международных юристов готовит законопроект, который позволит формально осуществить сецессию.

Признают ли суверенитет государства бекташей какие-то другие страны мира, пока неясно. По словам Рамы, правительство Албании еще не консультировалось по этому вопросу даже с США и другими союзниками по НАТО. Баба Монди, в свою очередь, выразил надежду, что в случае соблюдения всех юридических процедур Запад признает новое государство. «Мы заслуживаем государства. Мы единственные в мире, кто говорит правду об исламе и не путает его с политикой», — заявил лидер бекташей.

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