«Важные истории»: провоенный телеграм-канал «Архангел спецназа» ведут офицер ВДВ и сын бывшего замминистра сельского хозяйства Они публикуют «эксклюзивные» видео с убийствами на войне

Издание «Важные истории» утверждает, что провоенный телеграм-канал «Архангел спецназа» (1,1 миллиона подписчиков), публикующий видео с убийствами на войне, ведут офицер спецназа ВДВ Евгений Жулидов и сын бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Станислава Алейника Евгений.

Телеграм-канал «Архангел спецназа» появился в сентябре 2021 года. В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину он подробно рассказывал о высадке ВС РФ на аэродроме в Гостомеле под Киевом — одной из основных операций российской армии в тот момент. Сейчас помимо фронтовых сводок канал публикует методички для бойцов и оригинальные снафф-видео с войны, то есть сцены реальных убийств, которые ранее нигде не публиковались.

Всего у «Архангела спецназа» восемь авторов: семь военнослужащих и один гражданский. Как отмечают «Важные истории», создатель и главный администратор «Архангела спецназа» представляется позывным Атлет. Журналисты выяснили, что это 26-летний Евгений Жулидов, который служит в 45-й бригаде спецназа ВДВ России, участвовавшей в высадке на аэродроме Гостомель. В утечках баз данных адресом Жулидова указан трехэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров в элитном поселке Николино на Рублево-Успенском шоссе. Недалеко от поселка расположена воинская часть 28337, в которой служил Жулидов.

Еще один руководитель телеграм-канала — 23-летний Евгений Алейник. Человек с такими же именем, фамилией и датой рождения — сын Станислава Алейника, ректора Белгородского государственного аграрного университета, бывшего заместителя министра сельского хозяйства России. Где именно служит Алейник, неизвестно.

Журналисты также предполагают, что один из авторов канала может иметь отношение к 8-му управлению Генштаба ВС РФ, отвечающему за защиту государственной тайны в войсках. В метаданных одной из опубликованных каналом методичек создателем значится Николай Чебров — полный тезка офицера воинской части 31659 управления Генштаба.

В материале «Важных историй» также говорится, что в команде «Архангела спецназа» есть несколько гражданских администраторов чата, среди которых 41-летняя Юлия Матвеева из Сергиева Посада, в прошлом работавшая в похоронной компании, и 32-летняя Светлана Сбитнева из Владимира, местом работы которой в утечках баз данных значится МЧС России по Владимирской области.

Авторы «Архангела спецназа» монетизируют канал через пожертвования, продажу рекламы, контента и мерча. Один рекламный пост в канале стоит 54 тысячи рублей. Кроме того, у них есть платный канал «Архангел+», который обещает «более углубленную аналитику и подачу информации, советы по службе, инсайды, мысли и мнения». Журналисты отмечают, что в платном канале еще больше фото и видео с убитыми украинскими военными, а также съемки их допросов. Ежемесячная подписка на платный канал стоит от 500 до 1000 рублей в месяц. У платного канала чуть больше 800 подписчиков, то есть в месяц они могут приносить до 800 тысяч рублей.

«Важные истории» обратились за комментарием к пользователю телеграма с никнеймом Арно Брекер, за которым, как считают журналисты, скрывается Жулидов. По его словам, Евгений Жулидов и Евгений Алейник с конца 2022 года не администрируют канал, вместо них это якобы делает командование ВДВ.

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