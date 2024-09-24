В Красноярском крае семья из шести человек попала в больницу с отравлением. Четверо детей умерли Следствие предполагает, что они могли отравиться средством от насекомых
Следствие считает, что наиболее вероятной причиной отравления многодетной семьи из поселка Красная Сопка Красноярского края стал аэрозоль от насекомых, рассказали Ngs24.ru в прокуратуре региона. По данным ведомства, семья обрабатывала этим средством дом накануне отравления.
«Дом, где жила семья, в этот день обрабатывали дихлофосом от мух. <…> В это время дети были на улице, потом погуляли, зашли [в дом], и мать начала ужин готовить», — сообщили ТАСС в Следственном комитете по Красноярскому краю. Проверки и следственные действия продолжаются. К ним привлекли экспертов из Москвы. Собеседник агентства из правоохранительных органов утверждает, что дом обрабатывался дихлофосом марки «Варан». Позже в СК сообщили, что в анализах членов семьи были обнаружены «следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых».
Семью из шести человек — двоих родителей и четверых детей — госпитализировали с признаками отравления 21 сентября в больницы Красной Сопки и Красноярска. В тот же день умерли шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. В следующие два дня умерли их сестры 11 и 12 лет.
Из всей семьи в живых остались только родители 32 и 34 лет. Они находятся в реанимации, куда их доставили в тяжелом состоянии. Мать семейства на девятом месяце беременности. Утверждается, что ребенку ничто не угрожает.
Управление СК по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о продаже товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 238 УК). По предварительным данным экспертов, дети умерли вследствие токсического действия неустановленного вещества.
Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Ранее сообщалось, что основная версия — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом. Для более точных выводов проводятся дополнительные исследования.
Следствие отмечало, что накануне отравления семья поужинала курицей и пельменями, купленными в местном магазине «Олимп». В управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю говорили, что магазин работал с нарушениями ветеринарных требований. Сообщалось, что в доме семьи, в том числе на кухне, нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных, а также сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки.
Продукты из дома отравившейся семьи и магазина «Олимп» изъяли и отправили на проверку. На экспертизу также передали удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты, которые нашли в доме. Из магазина изъяли записи с камер наблюдения.
В ходе расследования допросили хозяина и продавца магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории и родственников семьи. После того, как пострадавшие от отравления взрослые пришли в сознание, их тоже допросили с разрешения врачей.
Мать детей рассказала, что 19-20 сентября купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина, ее муж и двое детей поели пельмени, в обед двое детей сами приготовили и съели эти же пельмени. Вечером мать семьи и ее муж ели курицу с картофелем, дети снова ели пельмени. Женщина утверждает, что посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла. В Следственном комитете отметили, что неизвестно, добавляли ли дети что-то в еду или нет. Отец также рассказал, что когда членам семьи стало плохо, только он принял лекарство.
Семья не состоит на учете в органах системы профилактики. В школе говорят, что претензий к семье у них также не возникало. По данным СК, в день отравления родители не пили алкоголь. Жители Красной Сопки в беседе с журналистам Ngs24.ru отзывались о семье хорошо. По их словам, пострадавшие от отравления жили закрыто и общались в основном только с родственниками. При этом соседи удивились, увидев фотографии внутри дома — с беспорядком и оборванными обоями.
Родителям сообщили о смерти детей. «Мама плачет постоянно, отец переживает», — сказали следователи.